«Мы его очень ждём»: Прохор Шаляпин высказался о возвращении Андрея Губина на сцену
Прохор Шаляпин в разговоре с Teleprogramma.org тепло отозвался об Андрее Губине и пожелал коллеге здоровья. По мнению артиста, певец ещё достаточно молод, а возможность вновь выступать перед публикой во многом зависит от его собственного желания и самочувствия.
Шаляпин отметил, что у Губина по-прежнему много поклонников, которые будут рады увидеть его на сцене. Он также назвал музыканта добрым и незлобным человеком и подчеркнул, что искренне желает ему найти силы для возвращения к концертной деятельности.
Сам Андрей Губин пока не настроен возобновлять выступления. Певец скептически относится к перспективе возвращения на сцену и объясняет это проблемами со здоровьем: по его словам, он хромает на одну ногу.
При этом артист не отказывается от музыки полностью. Губин может продолжать сочинять песни и получать удовольствие от творчества, не возвращаясь к концертам и публичным выступлениям. Поэтому пока его возможное возвращение остаётся открытым вопросом.
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