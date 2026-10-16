«Мы его очень ждём»: Прохор Шаляпин высказался о возвращении Андрея Губина на сцену

16 октября 2026, 19:09

Прохор Шаляпин поддержал Андрея Губина и назвал его добрым парнем

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин в разговоре с Teleprogramma.org тепло отозвался об Андрее Губине и пожелал коллеге здоровья. По мнению артиста, певец ещё достаточно молод, а возможность вновь выступать перед публикой во многом зависит от его собственного желания и самочувствия.