«Я такая классная дочь»: Анджелина уговорила Викторию Боню купить ей брендовый браслет
Анджелина, дочь Виктории Бони, добилась от мамы дорогостоящего подарка во время похода в бутик Hermès. В новом влоге девушка объяснила, почему ей необходим брендовый браслет: он останется на память, а сама она, по её мнению, вполне заслуживает такого сюрприза.
Во время шопинга Анджелина также вспомнила об отце, Алексe Смёрфите, который, по её словам, вскоре собирается подарить ей часы Rolex. В итоге Виктория после недолгих уговоров согласилась оплатить покупку дочери.
Правда, сумма оказалась значительно выше ожидаемой: вместо обещанных 600 евро браслет обошёлся в 1500. Боня всё же выполнила просьбу Анджелины, хотя не обошлось без замечаний в адрес юной любительницы люкса.
Дочь телеведущей подвела итог семейному шопингу фразой: «Expensive look, expensive taste» — «Дорогой вид, дорогой вкус». По мнению Анджелины, если у мамы такие предпочтения, то и ей стоит придерживаться того же уровня.
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