«Я такая классная дочь»: Анджелина уговорила Викторию Боню купить ей брендовый браслет

16 октября 2026, 19:38

Дочь Виктории Бони выпросила у мамы браслет Hermès за 1500 евро

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Анджелина, дочь Виктории Бони, добилась от мамы дорогостоящего подарка во время похода в бутик Hermès. В новом влоге девушка объяснила, почему ей необходим брендовый браслет: он останется на память, а сама она, по её мнению, вполне заслуживает такого сюрприза.