«До конца без полумер»: Критик призвал «Би-2» перевести все песни на иврит

16 октября 2026, 19:46

Критик Сушко: «Би-2» должна полностью отказаться от русского языка в песнях

Егор Бортник* (Фото: Instagram** @levab2)

Кинокритик издания «Абзац» Анатолий Сушко заявил, что группа «Би-2» должна полностью отказаться от русского языка в песнях, если позиционирует себя как израильско-молдавский коллектив.





Сушко посоветовал музыкантам убрать русские буквы из названия. Кроме того, он предложил писать новые песни на иврите и румынском, перевести старые хиты и сменить название.

«Не может израильско-молдавская группа называться «Би-2». Либо по-румынски «Би дой», либо на иврите «До шяни», — отметил эксперт.

«Если уж выбрали путь, то идите до конца без полумер. А мы, в свою очередь, обещаем не только перестать называть вас российскими музыкантами, а вообще перестать называть и вспоминать», — сказал Сушко.