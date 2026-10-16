«До конца без полумер»: Критик призвал «Би-2» перевести все песни на иврит
Критик Сушко: «Би-2» должна полностью отказаться от русского языка в песнях
Кинокритик издания «Абзац» Анатолий Сушко заявил, что группа «Би-2» должна полностью отказаться от русского языка в песнях, если позиционирует себя как израильско-молдавский коллектив.
Сушко посоветовал музыкантам убрать русские буквы из названия. Кроме того, он предложил писать новые песни на иврите и румынском, перевести старые хиты и сменить название.
«Не может израильско-молдавская группа называться «Би-2». Либо по-румынски «Би дой», либо на иврите «До шяни», — отметил эксперт.Критик добавил, что группа не может считать релокацию полноценной, пока участники говорят на русском. Он сравнил иную ситуацию с абсурдом.
«Если уж выбрали путь, то идите до конца без полумер. А мы, в свою очередь, обещаем не только перестать называть вас российскими музыкантами, а вообще перестать называть и вспоминать», — сказал Сушко.Ранее продюсер Рудченко объяснил, зачем «Би-2» меняет национальность. По его мнению, музыканты хотят привлечь внимание.