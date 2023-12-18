Броневицкая поделилась, куда пропала Эдита Пьеха

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Дочь 86-летней певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что артистка ведёт закрытый образ жизни, проводя много времени дома с родными вдали от городской суеты.
«У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту», — приводит utro.ru слова Броневицкой.
Однако, отметила дочь Эдиты Пьехи, вся семья в сборе на Новый год собраться вместе не сможет, чему есть веские основания. Броневицкая также добавила, что сам праздник не представляет для неё огромного значения.
«На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Так, партнёр или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Но если инициировать такой досуг самостоятельно, то можно получить совершенно другие впечатления и ощущения. Появится новый опыт, и это поможет лучше отдохнуть», — отметил в беседе с «Москвой 24» Довгалюк.
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