«Целую тебя во все места»: что произошло с Плаксиной в Израиле и почему Успенская отправила дочь в психбольницу

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)
Дочь Успенской призналась в любви к матери
В начале октября Любовь Успенская сообщила, что не может найти свою дочь. Татьяна была обнаружена в Израиле, а позже ее удалось вернуть в Москву. Плаксина объяснила свое решение покинуть страну стремлением избежать контроля со стороны своей деспотичной матери.
Однако теперь королева шансона отправила другу дочери Александру видео, на котором Татьяна со слезами на глазах говорит о теплых чувствах к ней и сожалеет, что их связь на долгое время прервалась.
«Мамочка! Ты моя любовь, ты моя жизнь, ты мой свет, ты моя сладость, ты… Мое солнце, ты мое небо, ты мои облака. Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она… Сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет. И мы будем вместе. И я тебя целую во все места. И чтоб ты засыпала, слушая эти слова, смотря это видео. И чтоб ты попадала в мир самых сладких грез и воспоминаний. Я тебя целую и обнимаю крепко, твоя любимая Пача Тати», — в слезах произнесла девушка.
Александр полагает, что его подругу могли заставить записать этот ролик. Мужчина недоумевает, почему жизнь Татьяны так стремится контролировать ее мать.
Татьяну Плаксину поместили в психушку
Оказалось, что именно у Александра артистка скрывалась в Израиле, когда сбежала из дома.
«Девочке 35 лет, ее до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Не знаю, сделать сама шопинг — одна? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заверил друг Татьяны в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Мужчина рассказал, как Любовь Успенская смогла забрать свою дочь из его дома. Он отметил, что за день до этого получил от Успенской звонок с предупреждением: «Жди гостей». По его словам, она в курсе всего и следит за ним.
Александр заявил, что в его дом вломились люди Успенской. Против воли Татьяны они якобы сделали ей какие-то уколы. В подтверждение своих слов он показал постельное белье со следами крови, на котором спала Татьяна. Он также рассказал, что у дочери Успенской начались проблемы со здоровьем из-за уколов. В доме находились врач и психиатр из Москвы, который, по его словам, лечил Татьяну. Мужчина не понимал, от чего ее лечат, так как много лет она не употребляла наркотики и выглядела нормально.
Александр подчеркнул, что Татьяна не давала согласия ни на отъезд к матери, ни на госпитализацию. Он добавил, что она категорически не хотела уезжать. В тот момент он чувствовал себя запуганным и не знал, как действовать: вызывать полицию или просто молчать.
В настоящее время, по словам Александра, Плаксина находится в психиатрической лечебнице, куда ее насильно поместила мать.
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