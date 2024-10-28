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«Целую тебя во все места»: что произошло с Плаксиной в Израиле и почему Успенская отправила дочь в психбольницу

28 октября 2024, 17:40
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Друг дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной поделился видео, на котором она с слезами на глазах обращается к матери. Девушка призналась, что не может жить без нее. Однако еще недавно наследница певицы обвиняла мать в том, что та заперла ее в клинике, где над Плаксиной было совершено насилие. Что происходит в знаменитой семье расскажет «Радио 1».

Дочь Успенской призналась в любви к матери


В начале октября Любовь Успенская сообщила, что не может найти свою дочь. Татьяна была обнаружена в Израиле, а позже ее удалось вернуть в Москву. Плаксина объяснила свое решение покинуть страну стремлением избежать контроля со стороны своей деспотичной матери.



Однако теперь королева шансона отправила другу дочери Александру видео, на котором Татьяна со слезами на глазах говорит о теплых чувствах к ней и сожалеет, что их связь на долгое время прервалась.
«Мамочка! Ты моя любовь, ты моя жизнь, ты мой свет, ты моя сладость, ты… Мое солнце, ты мое небо, ты мои облака. Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она… Сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет. И мы будем вместе. И я тебя целую во все места. И чтоб ты засыпала, слушая эти слова, смотря это видео. И чтоб ты попадала в мир самых сладких грез и воспоминаний. Я тебя целую и обнимаю крепко, твоя любимая Пача Тати», — в слезах произнесла девушка.

Александр полагает, что его подругу могли заставить записать этот ролик. Мужчина недоумевает, почему жизнь Татьяны так стремится контролировать ее мать.


Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

​Татьяну Плаксину поместили в психушку


Оказалось, что именно у Александра артистка скрывалась в Израиле, когда сбежала из дома.

«Девочке 35 лет, ее до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Не знаю, сделать сама шопинг — одна? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заверил друг Татьяны в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мужчина рассказал, как Любовь Успенская смогла забрать свою дочь из его дома. Он отметил, что за день до этого получил от Успенской звонок с предупреждением: «Жди гостей». По его словам, она в курсе всего и следит за ним.

Александр заявил, что в его дом вломились люди Успенской. Против воли Татьяны они якобы сделали ей какие-то уколы. В подтверждение своих слов он показал постельное белье со следами крови, на котором спала Татьяна. Он также рассказал, что у дочери Успенской начались проблемы со здоровьем из-за уколов. В доме находились врач и психиатр из Москвы, который, по его словам, лечил Татьяну. Мужчина не понимал, от чего ее лечат, так как много лет она не употребляла наркотики и выглядела нормально.

«Изнасиловал медбрат»: роль Успенской в надругательстве над дочерью и почему Плаксина сбежала от нее в Израиль
«Изнасиловал медбрат»: роль Успенской в надругательстве над дочерью и почему Плаксина сбежала от нее в Израиль

Александр подчеркнул, что Татьяна не давала согласия ни на отъезд к матери, ни на госпитализацию. Он добавил, что она категорически не хотела уезжать. В тот момент он чувствовал себя запуганным и не знал, как действовать: вызывать полицию или просто молчать.

В настоящее время, по словам Александра, Плаксина находится в психиатрической лечебнице, куда ее насильно поместила мать.

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#родители
#отношения
#статьи
Инстасамка станет голосом группы «Ленинград»
Mash: Инстасамка может присоединиться к творческому коллективу «Ленинград»
28 октября 2024, 17:29

Фото: iStock/ SerKucher

Российская музыкальная исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) может стать солисткой группы «Ленинград», сообщает директор рэп-исполнительницы.
По данным Телеграм-канала Mash, основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже провёл переговоры с Инстасамкой. В обозримом будущем они планируют выпустить совместный альбом — первый для группы за последние шесть лет.

«Информация правдива. Пока ведем переговоры. Сейчас они на финальной стадии», — передаёт директор Инстасамки.

Он также рассказал о планах выпустить альбом для Дарьи Зотеевой, но будет ли музыка выпущена совместно с «Ленинградом», директор не уточнил.

«Планируется альбом — совместный или не совместный, пока непонятно, на стадии обсуждения», — отметил он.

Концертный директор группы «Ленинград» также подтвердил информацию о ведущихся переговорах с Инстасамкой, сообщает ТАСС.

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#переговоры
#рэп
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«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу
Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу
27 октября 2024, 18:56

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская отправила свою дочь Татьяну Плаксину в психбольницу. Об этом заявил друг наследницы звезды Александр в беседе с НТВ.
По словам мужчины, в момент исчезновения Плаксина находилась у него в Израиле. Александр рассказал, что к нему в квартиру ворвались «два бугая», направленные известной певицей, чтобы забрать Татьяну.

Он пояснил, что «люди Успенской» провели в его квартире несколько дней в ожидании рейса в Россию. В это же время они делали Плаксиной уколы, от которых у женщины шла кровь. Когда Татьяна вернулась в Москву, с Александром связалась Успенская и сообщила, что отправила Плаксину на лечение в психиатрическую больницу.

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Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы и убрал водку из райдера
Shot: Моргенштерн* поднял цену выступления на корпоративе с 9 до 15 млн рублей
27 октября 2024, 16:58

Фото: iStock/nantonov

Рэпер Алишер Моргенштерн поднял стоимость своего выступления на корпоративе с 9 до почти 15 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что ценник вырос до 14,9 миллионов рублей, но артист обещает организаторам 20% скидки, если те быстро согласуют его выступление.
По информации канала, рэпер также убрал из своего райдера водку, оставив вино и коньяк, а также сократил количество бутылок холодного пива с 30 до 15, которые должны быть в его гримерке. Помимо этого, отмечает издание, среди требований по-прежнему приготовленный кальян, горячая мясная пицца, энергетики Red Bull, липовый мед, презервативы и интимная гель-смазка.
«Певец заявлял, что последнее якобы нужно, чтобы проверить, внимательно ли организаторы читают его райдер», — пишет Shot.
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#рэп
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Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
SHOT: детский омбудсмен инициировал проверку Айзы и Гуфа после скандалов
27 октября 2024, 13:43

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве инициировал проверку рэпера Гуфа и его экс-супруги Айзы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Детский омбудсмен обратил внимание на бывшую пару после скандала с наркотиками, в который недавно попал российский исполнитель. Накануне Айза опубликовала в социальных сетях видео, в котором проверяла банковские карты детей на следы наркотиков.

По этим причинам знаменитостей хотят проверить на то, как они исполняют родительские обязанности.

Айза и Алексей Долматов поженились в 2008 году. Спустя два года у них родился сын Сэм. Однако супруги развелись в 2013 году. Причиной расставания, как неоднократно заявляла Айза, стали измены Гуфа и его пагубные привычки.

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SHOT: «СТВ» подала в суд на липецкого бизнесмена из-за слов в фильме «Брат-2»
27 октября 2024, 11:21

Настенная живопись с изображением актера и режиссера Сергея Бодрова (Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук)

Кинокомпания «СТВ» подала в суд на липецкого предпринимателя в связи с продажей им товаров с цитатой из «Брата-2», пишет SHOT. Отмечается, что на маркетплейсе Wildberries продавались фляжки со словами «Сила в правде», произносимыми главным героем кинокартины.
«По данным SHOT, кинокомпания СТВ подала в суд на 36-летнего Дмитрия С. из Липецка», — сказано в публикации.
Известно, что «СТВ» потребовала от предпринимателя 100 тысяч рублей, однако продавец не согласен с иском, поскольку считает фразу народной, а значит, ее можно использовать повсеместно.

Ранее сообщалось, почему композитор Константин Меладзе потерял отчество.

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Композитор Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский
Mash: композитор Меладзе лишился отчества из-за смены паспорта на украинский
27 октября 2024, 11:12

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

У Константина Шотовича Меладзе не указано отчество в его украинском паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что украинские власти отказались от наименования по отцу в паспорте, так как считают это пережитком советского прошлого. Согласно информации канала, на Украине сделали исключение, выдав паспорт композитору, который проживает на постоянной основе в Италии.

Примечательно, что других граждан страны мужского пола просят вступить в ряды украинской армии, чтобы получить официальный документ.

У Меладзе сохранился бизнес в России. Композитор продолжает отчитываться перед налоговой.

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Откровенные сцены и обнажения: секс-скандалы Яковлевой, Вертинской и других советских актрис
26 октября 2024, 01:00

Кадр из фильма «Человек-амфибия»( Фото: РИА Новости)

Вопреки распространенному мнению о том, что в СССР секса не было, в отечественном кинематографе царили настоящие страсти, которые порой шокировали зрителей. В каких секс-скандалах невольно оказались замешаны звезды советского кинематографа расскажет «Радио 1».

Подростковый интим


Кадр из фильиа «А если это любовь?» (Фото: РИА Новости)

Одним из ярких примеров стал фильм Юрия Райзмана «А если это любовь?», выпущенный в 1961 году. Эта лента вызвала настоящий скандал и чуть не попала в «черные списки». В центре сюжета — любовные отношения между девятиклассниками Ксенией и Борисом, которые сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, но стремятся сохранить свою любовь. Режиссер смело поднял тему подросткового интима, за что подвергся жесткой критике от профессионального сообщества.

Скандал, разразившийся на фоне значительного общественного волнения, привлек внимание ЦК КПСС. Проведенная проверка выявила, что эксперты обвинили фильм в «искажении реальности» и «очернении социалистического строя». В какой-то момент Райзмана предупредили о возможных проблемах с цензурой, что могло привести к тому, что лента не выйдет в прокат. Тем не менее, фильм все же был показан, хотя и вызвал бурные споры.

Обнаженное тело

Кадр из фильма «Маленькая Вера» (Фото: РИА Новости)

Не меньший резонанс вызвал фильм «Маленькая Вера», созданный Василием Пичулой. В условиях жесткой цензуры демонстрация обнаженного тела считалась табу, но актриса Наталья Негода нарушила этот запрет, появившись на экране почти без одежды. После премьеры Негода мгновенно стала звездой и секс-символом советского кино, ее работу увидели 55 миллионов зрителей. Полутораминутная эротическая сцена, в которой Негода предстала «при полном параде», вызвала настоящий ажиотаж: на актрисе не было ничего, что могло бы прикрыть ее тело.


«Человек-амфибия»


Один из эпизодов культового фильма «Человек-амфибия» каким-то образом прошел цензуру, что вызвало широкий скандал. В сцене актриса Анастасия Вертинская появляется в купальнике, который не скрывает нюансов её фигуры. Ткань оказалась настолько тонкой, что все детали стали очевидными. Особое внимание привлекли торчащие соски, которые под мокрой тканью выглядели ещё более заметно.

Моралисты были возмущены: они считали, что показывать такие интимные моменты на экране было абсолютно недопустимо. Съемочной команде пришлось оправдываться, утверждая, что небольшой бюджет фильма не позволил им использовать более плотные и качественные материалы для костюмов. Тем не менее, именно эта роль открыла Вертинской двери в большой кинематограф.

Оргии и насилие


Создатели фильма «Андрей Рублев» также столкнулись с провокациями. Тарковский, ставший символом советского кинематографа как главный экспериментатор, выпустил свой фильм, бросив вызов устоям и общепринятым нормам морали. По словам его близких, режиссер намеренно включил в картину множество эротических сцен, демонстрируя языческие оргии, насилие и жестокость.


Сцена в бане

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (Фото: РИА Новости)

Что касается «А зори здесь тихие», то эта культовая советская лента о подвиге солдат во время войны могла не выйти на экраны из-за откровенных сцен. Особенно критике подверглись эпизоды, где девушки отдыхают в бане или загорают практически без одежды. Кинокритики назвали эти моменты аморальными и несоответствующими патриотическому духу фильма. Спор между съемочной группой и критиками длился два месяца, в результате интимные кадры были вырезаны, а сцена в бане сокращена почти в три раза. Итоговая телеверсия вообще исключила съемки в парилке.


Обнажение в кадре


Что касается «Экипажа», то ситуация с Леонидом Филатовым и Александрой Яковлевой стала настоящим испытанием для съемочной группы. Филатов, отказавшись от обнаженных сцен, оказался в центре общественного обсуждения, в то время как Яковлева, сняв нижнее белье прямо в кадре, шокировала всех своим решением. Это вызвало недовольство руководства «Мосфильма», которое потребовало от режиссера удалить спорные сцены.

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#съёмки
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Алексей Нилов назвал Москвитина профессиональным и терпеливым режиссёром
25 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заслуженный артист РФ Алексей Нилов прокомментировал известия о смерти режиссёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Игоря Москвитина и отметил, что это стало настоящей неожиданностью.
Он добавил, что Москвитин был очень профессиональным и терпеливым режиссёром.

«Довольно неожиданно, год назад мы поздравляли его с семидесятилетием. Он в сериале появился не сразу. Профессиональный режиссер, хорошие серии. Очень терпеливый. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушёл из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — поделился в беседе с Газета.ру Нилов.

Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года.

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#актёр
#режиссёр
#смерть
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Дюжев раскрыл, под санкциями каких стран он находится
Дюжев признался, что не боится санкций США
25 октября 2024, 20:09

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Дмитрий Дюжев признался, что на него уже наложены санкции правительствами Канады и Латвии.
Он добавил, что санкционных мер от США из-за роли действующего президента Штатов Джо Байдена не боится.

«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что? Я не боюсь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дюжев.

Ранее сообщалось, что администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».

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#артист
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