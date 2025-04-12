«Бил снова и снова»: актриса Белла Торн призналась, что Микки Рурк оставил болгаркой синяки на ее гениталиях

Микки Рурк (Фото: кадр шоу Celebrity Big Brother 2025)
Актриса Белла Торн обвинила Микки Рурка в намеренном причинении вреда её гениталиям во время съёмок триллера «Девушка» в 2020 году. Об этом она сообщила в личных соцсетях, добавив, что плачевный инцидент с использованием металлической болгарки стал лишь частью унижений от Микки на съёмочной площадке.
По словам Торн, Рурк, вопреки сценарию, направил инструмент не на коленную чашечку, а в область её половых органов через джинсы. Металлическая шлифовальная машинка оставила на ее гениталиях синяки.
Это — не первое обвинение, которое выдвигают против Рурка девушки. Во время недавних выходов на реалити-шоу Рурк вновь отличился: мужчину раскритиковали за то, что он «облапал» телеведущую.
Позже он негативно высказался в сторону девушки, относящейся к ЛГБТ**-движению. Актер заявил участнице-лесбиянке**, что будет голосовать за её исключение, а также предположил, что она «сменит предпочтения» после четырёх дней рядом с ним. За последние слова Рурка заставили извиниться.
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Белла Торн (Фото: Instagram* @bellathorne)
«Мне пришлось работать с этим мужчиной — в сцене, где я стою на коленях, а мои руки связаны за спиной. Он должен был приложить металлическую шлифовальную машинку к моему колену, а вместо этого он приложил ее к моим гениталиям через джинсы. Он бил по ним снова и снова», — рассказала Торн, подчеркивая, что подобное поведение «отвратительно».
Микки Рурк (Фото: Instagram* @mickey_rourke_)
Это — не первое обвинение, которое выдвигают против Рурка девушки. Во время недавних выходов на реалити-шоу Рурк вновь отличился: мужчину раскритиковали за то, что он «облапал» телеведущую.
Позже он негативно высказался в сторону девушки, относящейся к ЛГБТ**-движению. Актер заявил участнице-лесбиянке**, что будет голосовать за её исключение, а также предположил, что она «сменит предпочтения» после четырёх дней рядом с ним. За последние слова Рурка заставили извиниться.
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*Запрещенная в России экстремистская организация**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Мария Моисеева