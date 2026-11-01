«Был такой вброс»: певица MONA высказалась об отношениях с Navai

01 ноября 2026, 13:32

Певица MONA опровергла слухи о свадьбе с Navai и объяснила свои слова

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA прокомментировала слухи о возможном браке с рэпером Navai и объяснила, откуда появились разговоры об их будущей свадьбе. Ранее артистка неосторожно пошутила, что они с другом могут пожениться, если обоим не удастся устроить личную жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако её слова быстро разошлись по СМИ и вызвали немало обсуждений. На Медиапремии «Жара» MONA решила расставить все точки над i и подчеркнула, что никакой романтической истории между ними нет. По словам певицы, разговор о свадьбе был исключительно шуткой, которую публика восприняла слишком серьёзно.



Артистка также призналась, что после распространения новости даже позвонила Navai, чтобы извиниться за возникшую неловкую ситуацию. Она не ожидала, что её фраза получит такой широкий резонанс.





«Конечно, это шутка. Был такой вброс, за который я потом Navai даже звонила плакала, говорила: "Прости, мне очень неловко", потому что я думала, что все отреагируют на это шуткой, а получилось так, что это везде разошлось. Официально скажу: мы не вместе, ничего не планируется, мы реально очень сильно дружим», — MONA.