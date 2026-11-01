«Внутри всё равно ёкает»: Королёва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Королёва призналась, что до сих пор испытывает эмоции при встречах с Николаевым
Даже спустя четверть века после развода Наташу Королёву и Игоря Николаева связывают тёплые чувства. Об этом она сообщила в программе «Центральное телевидение».
Певица призналась, что бывшие супруги не стали чужими людьми, а случайные встречи с композитором до сих пор вызывают у неё эмоциональный отклик.
«Мы с Игорем всё равно где-то в душе остаёмся близкими людьми. И, конечно, я думаю, что и у меня всегда что-то там внутри ёкает, и у него теребит», — рассказала артистка.Королёва и Николаев состояли в браке с 1992 по 2001 год. После расставания певица связала жизнь с Сергеем Глушко, а композитор женился на Юлии Проскуряковой. При этом нынешнюю супругу Николаева нередко сравнивают с его бывшей женой.
Сама Наташа считает, что они с Юлией совершенно разные. По словам певицы, Проскурякова более спокойная в семейной жизни, тогда как себя Королёва описывает как «чересчур сильный ураган».