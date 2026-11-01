«Внутри всё равно ёкает»: Королёва рассказала об отношениях с бывшим мужем

01 ноября 2026, 13:12

Королёва призналась, что до сих пор испытывает эмоции при встречах с Николаевым

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Даже спустя четверть века после развода Наташу Королёву и Игоря Николаева связывают тёплые чувства. Об этом она сообщила в программе «Центральное телевидение».





Певица призналась, что бывшие супруги не стали чужими людьми, а случайные встречи с композитором до сих пор вызывают у неё эмоциональный отклик.





«Мы с Игорем всё равно где-то в душе остаёмся близкими людьми. И, конечно, я думаю, что и у меня всегда что-то там внутри ёкает, и у него теребит», — рассказала артистка.