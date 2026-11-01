«Нравлюсь ему»: Зоя Бербер удивила публикацией с экс-мужем Максимом Белбородовым

01 ноября 2026, 12:56

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер проводит время с экс-мужем после развода

Зоя Бербер (Фото: Instagram* / @zberberr)

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер поделилась кадрами с Максимом Белбородовым спустя неделю после официального развода. Публикация актрисы привлекла внимание подписчиков, ведь совсем недавно стало известно, что их брак был расторгнут решением столичного суда.





23 октября суд официально оформил развод артистов. При этом ни Зоя, ни Максим пока не стали подробно рассказывать о причинах расставания и не давали развёрнутых комментариев по поводу произошедшего.



Однако новая публикация Бербер показала, что после завершения брака бывшие супруги продолжают общаться. Актриса разместила фотографии, на которых продемонстрировала подарок от Белбородова, и с юмором прокомментировала ситуацию.





«Сломаю вам сейчас представление о привычном. Бывший муж книгу подарил и сфоткал тоже он, нравлюсь ему», — написала Зоя.