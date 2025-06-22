«Был у папы, а приехал к маме»: Таня Терешина рассказала, как познакомилась с молодым бойфрендом

22 июня 2025, 18:01

Певица Татьяна Терешина познакомилась с молодым бойфрендом в ночном клубе

Таня Терешина (Фото: Инстаграм*/tanya_tereshina)

Таня Терешина раскрыла историю знакомства со своим молодым бойфрендом Михаилом Смирновым. Разница в возрасте между ними составляет 23 года. Певица рассказала, что их первая встреча произошла в ночном клубе с необычным названием.







«Я переспросила, думала, что мне показалось. А он мне хитро говорит: «Да-да, название клуба такое «Папа». Короче, я был у папы, а приехал к маме», — вспоминает исполнительница хита «Обломки чувств».