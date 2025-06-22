Похудевший сын Никаса Сафронова поразил публику преображением на ПМЭФ

Лука Затравкин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сын Никаса Сафронова поразил публику своим новым обликом. После экстремального похудения его узнавали с трудом. Пианист вышел в свет вместе с отцом, который представил выставку из 50 картин, посвященных 80-летию Великой Победы и 60-летию атомной промышленности. Звездная семья появилась на ПМЭФ-2025, пишет издание Super.



«Наши ученые, наши художники, наши технологии — это то немногое, что сохраняет свою актуальность всегда», — поделился мыслями Лука Затравкин.
При этом музыкант избегал обсуждения своей трансформации, сосредоточившись на разговорах о высоком. Известно, что три года назад его вес составлял 289 килограммов. Сейчас мужчина продолжает работать над собой, планируя сбросить еще 20 килограммов. После новых результатов он обещает раскрыть секретный метод похудения.
Лидия Пономарева

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