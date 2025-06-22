Похудевший сын Никаса Сафронова поразил публику преображением на ПМЭФ
Сын Никаса Сафронова поразил публику своим новым обликом. После экстремального похудения его узнавали с трудом. Пианист вышел в свет вместе с отцом, который представил выставку из 50 картин, посвященных 80-летию Великой Победы и 60-летию атомной промышленности. Звездная семья появилась на ПМЭФ-2025, пишет издание Super.
«Наши ученые, наши художники, наши технологии — это то немногое, что сохраняет свою актуальность всегда», — поделился мыслями Лука Затравкин.При этом музыкант избегал обсуждения своей трансформации, сосредоточившись на разговорах о высоком. Известно, что три года назад его вес составлял 289 килограммов. Сейчас мужчина продолжает работать над собой, планируя сбросить еще 20 килограммов. После новых результатов он обещает раскрыть секретный метод похудения.