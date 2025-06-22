Похудевший сын Никаса Сафронова поразил публику преображением на ПМЭФ

22 июня 2025, 17:35

Лука Затравкин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сын Никаса Сафронова поразил публику своим новым обликом. После экстремального похудения его узнавали с трудом. Пианист вышел в свет вместе с отцом, который представил выставку из 50 картин, посвященных 80-летию Великой Победы и 60-летию атомной промышленности. Звездная семья появилась на ПМЭФ-2025, пишет издание Super.







«Наши ученые, наши художники, наши технологии — это то немногое, что сохраняет свою актуальность всегда», — поделился мыслями Лука Затравкин.

