Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет папой
Актер Илья Глинников впервые станет отцом, сообщил портал Peopletalk.
Уточнялось, что исполнивший роль Глеба Романенко в сериале «Интерны» рассказал новость экс-солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю (Гарику) Богомазову на фестивале.
«Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря, как договорятся», — обратил внимание артист.
При этом имя будущей матери раскрывалось.
Ранее сообщалось, что коллега Ильи Глинникова по «Интернам» Вадим Демчог насобирал 543 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на своей машине Mitsubishi Pajero. Отмечалось, что Демчог оплатил 515 из них на сумму 456 тысяч рублей, а 28 штрафов на сумму 39,5 тысячи рублей актер еще не погасил.
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