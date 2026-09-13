«Была его идея»: Моя Мишель раскрыла историю хита с Бастой
Моя Мишель рассказала, как Баста придумал с ней фит
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, как появился трек «Если я буду танцевать», записанный вместе с Бастой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, инициатором совместной песни стал сам Василий Вакуленко. Изначально у композиции был только припев, а дальше артисты вместе определились со звучанием.
«Это была идея Василия Михайловича. Изначально там был только припев, больше ничего не было. Он хотел что-то олдскульное, R’n’B», — рассказала Ткачук.В итоге музыканты сделали именно такой трек, которым остались довольны все участники. Певица признается, что результатом команда была «в восторге». При этом Татьяна вспомнила, что путь группы к популярности был далеко не самым простым. Даже когда у «Моя Мишель» уже появилась большая аудитория, радиостанции не всегда соглашались ставить их песни в ротацию.