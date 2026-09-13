Селин Дион впервые за шесть лет вышла на сцену после тяжелой болезни

13 сентября 2026, 12:17

Первый после серьезной болезни Селин Дион концерт собрал 30 тысяч зрителей

Селин Дион (Фото: Instagram* / @celinedion)

Селин Дион впервые за шестилетний перерыв из-за болезни снова выступила перед публикой. Певица дала большой концерт в Париже, который собрал около 30 тысяч зрителей. Об этом сообщает StarHit.