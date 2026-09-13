Селин Дион впервые за шесть лет вышла на сцену после тяжелой болезни
Селин Дион впервые за шестилетний перерыв из-за болезни снова выступила перед публикой. Певица дала большой концерт в Париже, который собрал около 30 тысяч зрителей. Об этом сообщает StarHit.
Возвращение на сцену стало особенно важным для артистки после нескольких непростых лет. В 2022 году Дион рассказала, что врачи диагностировали у нее редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности.
Из-за болезни певице было тяжело ходить и петь, а симптомы серьезно влияли на ее повседневную жизнь. Дион также рассказывала, что иногда мышцы настолько сильно сводило, что она не могла разжать пальцы.
Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжала бороться за возможность снова выступать перед поклонниками. Теперь спустя годы ожидания Селин Дион вновь оказалась на сцене — перед многотысячной аудиторией в Париже. Для поклонников это выступление стало долгожданным возвращением легендарной певицы к живым концертам.
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