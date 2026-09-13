«Последним быть всегда проще»: Дмитрий Колдун рассказал о своей карьере

13 сентября 2026, 14:11

Дмитрий Колдун призвал артистов не гнаться за первым местом

Дмитрий Колдун (Фото: Instagram* / @koldunmedia)

Дмитрий Колдун поделился своим отношением к профессии артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певца, ему нравится заниматься музыкой и выступать, однако у этой работы есть свои нюансы — в шоу-бизнесе невозможно постоянно находиться на первом месте.





«Ты не можешь быть всегда первым или последним. Хотя последним быть всегда проще. Нужно просто быть собой и не особо переживать, какое у тебя место», — заявил Колдун на дне рождения «Русского Радио».

«Без первых нет последних, а без последних нет первых, просто нужно занимать свое место», — добавил Дмитрий.