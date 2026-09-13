«Последним быть всегда проще»: Дмитрий Колдун рассказал о своей карьере
Дмитрий Колдун призвал артистов не гнаться за первым местом
Дмитрий Колдун поделился своим отношением к профессии артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певца, ему нравится заниматься музыкой и выступать, однако у этой работы есть свои нюансы — в шоу-бизнесе невозможно постоянно находиться на первом месте.
«Ты не можешь быть всегда первым или последним. Хотя последним быть всегда проще. Нужно просто быть собой и не особо переживать, какое у тебя место», — заявил Колдун на дне рождения «Русского Радио».Певец отметил, что не стоит постоянно сравнивать себя с другими и переживать из-за своего положения. По его мнению, у каждого артиста есть свое место, а конкуренция и разные позиции в профессии — естественная часть шоу-бизнеса.
«Без первых нет последних, а без последних нет первых, просто нужно занимать свое место», — добавил Дмитрий.