Мать Яниса Тиммы находится в тяжелом состоянии из-за смерти сына

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах
Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Адвокат семьи покойного Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах, передает Woman.ru.



По словам Маргариты Гавриловой, мать баскетболиста до сих пор не может смириться с его смертью и принимает серьезные препараты. Для нее Янис был «самым важным в жизни», сказала адвокат.

«Мать буквально разваливается», — подчеркнула Гаврилова.

Также Маргарита заговорила о сыне Тиммы от предыдущих отношений. Кристиан не верит в смерть отца и ждет его возвращения, заключила она.

Ранее сообщалось, что мать Яниса Тиммы потеряла сознание, увидев тело сына без одежды в пластиковом мешке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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