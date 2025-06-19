Мать Яниса Тиммы находится в тяжелом состоянии из-за смерти сына
Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах
Адвокат семьи покойного Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах, передает Woman.ru.
По словам Маргариты Гавриловой, мать баскетболиста до сих пор не может смириться с его смертью и принимает серьезные препараты. Для нее Янис был «самым важным в жизни», сказала адвокат.
«Мать буквально разваливается», — подчеркнула Гаврилова.
Также Маргарита заговорила о сыне Тиммы от предыдущих отношений. Кристиан не верит в смерть отца и ждет его возвращения, заключила она.
Ранее сообщалось, что мать Яниса Тиммы потеряла сознание, увидев тело сына без одежды в пластиковом мешке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ