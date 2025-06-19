Мать Яниса Тиммы находится в тяжелом состоянии из-за смерти сына

19 июня 2025, 11:22

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Адвокат семьи покойного Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах, передает Woman.ru.





По словам Маргариты Гавриловой, мать баскетболиста до сих пор не может смириться с его смертью и принимает серьезные препараты. Для нее Янис был «самым важным в жизни», сказала адвокат.





«Мать буквально разваливается», — подчеркнула Гаврилова.