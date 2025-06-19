«Папина дочка»: Тарасов устроил сюрприз 16-летней дочери от первого брака

19 июня 2025, 13:00

Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил дочь с 16-летием

Дмитрий Тарасов ( Фото: Instagram* @tarasov23 )

Футболист Дмитрий Тарасов устроил сюрприз своей дочери Ангелине от первого брака в день ее 16-летия. Спортсмен узнал, в каком ресторане дочь отмечает праздник, и внезапно появился там с огромным букетом цветов.





На видео, опубликованном Тарасовым, видно, как Ангелина выходит на улицу, улыбается и обнимает отца. На фоне звучит песня Егора Крида «Папина дочка».





«Шестнадцать лет — возраст такой уже серьезный достаточно. Но я хочу, чтобы ты знала, что папа всегда рядом», — сказал Тарасов.