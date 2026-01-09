«Была на грани развода»: жена Тимура Хайдарова рассказала о причине пластических операций
Светлана Сильваши объяснила, почему сделала 11 пластических операций
Многодетная мама Светлана Сильваши откровенно рассказала в соцсетях о причинах, по которым за последние 10 лет сделала 11 пластических операций.
В совместном разговоре с психологом она разобралась, смогла бы ли обойтись без хирургического вмешательства.
По словам специалиста, многие трансформации были связаны с внутренними проблемами и эмоциональными кризисами. Сильваши подтвердила, что особенно первые операции пришлись на тяжёлые периоды её жизни.
«Большинство этих операций были связаны с какими-то триггерными моментами в моей жизни. Особенно первые, когда я была на грани развода. Той себе сейчас я бы сказала: "Подожди, не спеши"», — рассказала Светлана.Сейчас Сильваши считает, что могла бы справляться с трудностями другими способами, например, через психологическую поддержку. По её словам, в то время «не было модно» обращаться к психологам.