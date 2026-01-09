«Терпение моё подходит к концу»: Виктория Исакова потеряла багаж в Касабланке

09 января 2026, 16:54

Отпуск актрисы Виктории Исаковой в Касабланке осложнился потерянным багажом

Виктория Исакова (Фото: Instagram* / @v_isakova)

Отпуск Виктории Исаковой в Касабланке начался не совсем гладко.





Актриса сообщила в соцсетях, что вместе с дочерью добралась до места назначения 6 января, однако их багаж задержался и не долетел до отеля.





«Обойтись можно почти без всего. А самое необходимое было куплено в ближайшем магазине. Мои красивые платья, две пары туфель, кремы, Варины учебники, ноты, флейта (она может оправданно не заниматься), даже бутылка любимой минеральной воды болтаются где-то там в Касабланке… Но терпение моё подходит к концу!» — сказала она.