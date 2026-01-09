«Терпение моё подходит к концу»: Виктория Исакова потеряла багаж в Касабланке
Отпуск актрисы Виктории Исаковой в Касабланке осложнился потерянным багажом
Отпуск Виктории Исаковой в Касабланке начался не совсем гладко.
Актриса сообщила в соцсетях, что вместе с дочерью добралась до места назначения 6 января, однако их багаж задержался и не долетел до отеля.
«Обойтись можно почти без всего. А самое необходимое было куплено в ближайшем магазине. Мои красивые платья, две пары туфель, кремы, Варины учебники, ноты, флейта (она может оправданно не заниматься), даже бутылка любимой минеральной воды болтаются где-то там в Касабланке… Но терпение моё подходит к концу!» — сказала она.В тот же день выяснилось, что часть багажа уже нашлась, однако не всё было доставлено в отель. Актриса отметила, что «сериал под названием "Потерянный багаж" продолжается».
В конце концов, весь багаж был возвращён, и Виктория сообщила радостную новость: «Весь багаж с нами». Несмотря на приключения, актриса смогла насладиться отдыхом и поделилась этим с подписчиками.