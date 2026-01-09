«Всё время улыбается»: Ефремов намерен жениться на 26-летней актрисе

09 января 2026, 16:32

Никита Ефремов готовится ко второй свадьбе с актрисой Софьей Гершевич

Никита Ефремов и Софья Гершевич (Фото: Instagram* / @eugenkee)

Актёр Никита Ефремов, которому сейчас 37 лет, готовится к второй свадьбе. По данным «КП», избранницей звезды стала 26-летняя актриса Софья Гершевич, совместные фотографии пары недавно появились в сети.





Инсайдер отметил, что осенью стало ясно: между Никитой и Софьей всё серьёзно.





«Он с ней всё время улыбается», — поделился источник.