«Всё время улыбается»: Ефремов намерен жениться на 26-летней актрисе
Никита Ефремов готовится ко второй свадьбе с актрисой Софьей Гершевич
Актёр Никита Ефремов, которому сейчас 37 лет, готовится к второй свадьбе. По данным «КП», избранницей звезды стала 26-летняя актриса Софья Гершевич, совместные фотографии пары недавно появились в сети.
Инсайдер отметил, что осенью стало ясно: между Никитой и Софьей всё серьёзно.
«Он с ней всё время улыбается», — поделился источник.Софья Гершевич владеет тремя иностранными языками и стремится к международной кинокарьере. Одним из её заметных достижений стала роль в фильме Паоло Соррентино «Рука Бога» (18+).
Никита Ефремов зарабатывает значительно больше — примерно в 40 раз больше своей избранницы. Основной доход актёра обеспечивают рекламные контракты и главные роли в крупных кинопроектах.