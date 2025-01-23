«Какая я красивая»: Волочкова заявила, что выглядит на 35 лет

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова, недавно отпраздновавшая свой 49-й день рождения, заявила, что не выглядит на свой возраст. По ее мнению, ей можно дать 35 лет и все благодаря хорошей генетике.
«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть», — поделилась экс-прима Большого театра в беседе с «Газетой.Ru».Балерина добавила, что для нее главное — это сохранить возможность заниматься танцами и держать себя в форме. Танцевать до 70 лет, как Майя Плесецкая, отметила Волочкова, она не сможет, но уже имеет «свои задумки» на будущее.
«У меня прекрасные гены. Я могу сходить на какие-то аппаратные процедуры, но ничего не колю под кожу. У меня аллергия на иглу, на уколы», — подчеркнула она.Читайте также:
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