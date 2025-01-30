Волочкова пожаловалась, что у нее украли платье за полмиллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова заявила о пропаже своего мятного платья за 500 тысяч рублей во время празднования прошлого дня рождения.
По словам балерины, дорогостоящее платье ей подарил поклонник. Оно пропало год назад во время празднования ее 48-летия в караоке-клубе друзей «Forte&Пьяно».
Балерина сразу обратилась к руководству бара с просьбой поискать платье, но там ей ответили, что хранят даже чехол от микрофона, и платье уж точно бы нашли, если бы оно было в заведении. Там также предположили, что платье похитили, так как платье очень дорогое и видное.
При этом Волочкова надеется, что похитители все же вернут ее платье после того, как данный инцидент получит широкую огласку.
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«Владельцы этого заведения — мои близкие друзья. И они мне выделили отдельную VIP-комнату под мою гримерку. А в тот год мне дизайнер сшил очень красивое платье мятного цвета. Я его один раз надела, а потом сменила наряд и, скорее всего, забыла там. Пропажу обнаружила, когда приехала домой. Понимаете, было очень много цветов и подарков. И среди всего этого изобилия мои помощники не заметили наряд», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Балерина сразу обратилась к руководству бара с просьбой поискать платье, но там ей ответили, что хранят даже чехол от микрофона, и платье уж точно бы нашли, если бы оно было в заведении. Там также предположили, что платье похитили, так как платье очень дорогое и видное.
При этом Волочкова надеется, что похитители все же вернут ее платье после того, как данный инцидент получит широкую огласку.
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Элина Позднякова