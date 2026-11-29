«Неловкость»: Слава Копейкин рассказал о съемке постельной сцены с незнакомой ему актрисой
Слава Копейкин вспомнил постельную сцену с актрисой Агнией Дитковските
28-летний Слава Копейкин поделился подробностями работы над комедией «На автомате». Актер, получивший известность благодаря сериалу «Слово пацана», вспомнил съемки постельной сцены с Агнией Дитковските. По словам артиста, до этого эпизода они практически не были знакомы. Об этом сообщает Hello!.
Копейкин признался, что в начале съемок оба испытывали некоторое смущение. Однако неловкость довольно быстро прошла, и актерам удалось сосредоточиться на работе.
«Первые десять минут была эта неловкость, а дальше уже нормально пошло. Я всегда стараюсь находить общий язык со всеми, с кем снимаюсь. И вроде у меня получается. Но даже если не получается, никто не обязан друг друга любить: мы все приходим работать, сделать общее дело и пойти домой», — отметил артист.Слава подчеркнул, что для него главное на съемочной площадке — профессиональное взаимодействие с коллегами. По его мнению, актерам необязательно становиться близкими друзьями: достаточно найти общий язык, чтобы вместе качественно выполнить поставленную задачу.