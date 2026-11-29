29 ноября 2026, 18:07

Слава Копейкин вспомнил постельную сцену с актрисой Агнией Дитковските

Слава Копейкин (Фото: Instagram* / @slava.kopeykin)

28-летний Слава Копейкин поделился подробностями работы над комедией «На автомате». Актер, получивший известность благодаря сериалу «Слово пацана», вспомнил съемки постельной сцены с Агнией Дитковските. По словам артиста, до этого эпизода они практически не были знакомы. Об этом сообщает Hello!.





Копейкин признался, что в начале съемок оба испытывали некоторое смущение. Однако неловкость довольно быстро прошла, и актерам удалось сосредоточиться на работе.





«Первые десять минут была эта неловкость, а дальше уже нормально пошло. Я всегда стараюсь находить общий язык со всеми, с кем снимаюсь. И вроде у меня получается. Но даже если не получается, никто не обязан друг друга любить: мы все приходим работать, сделать общее дело и пойти домой», — отметил артист.