29 ноября 2026, 17:37

Актер Мэттью Макконахи может выдвинуться в президенты США в 2028 году

Мэттью Макконахи (Фото: Instagram* / @officiallymcconaughey)

Мэттью Макконахи может попробовать себя в большой политике и принять участие в президентской гонке в США в 2028 году. Издание The Hill включило 56-летнего актера в перечень потенциальных претендентов на пост главы государства. Предполагается, что звезда сериала «Настоящий детектив» может пойти на выборы в качестве независимого кандидата.