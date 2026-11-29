Из Голливуда — в Белый дом: Макконахи назвали возможным кандидатом на пост президента
Мэттью Макконахи может попробовать себя в большой политике и принять участие в президентской гонке в США в 2028 году. Издание The Hill включило 56-летнего актера в перечень потенциальных претендентов на пост главы государства. Предполагается, что звезда сериала «Настоящий детектив» может пойти на выборы в качестве независимого кандидата.
Возможные политические амбиции Макконахи обсуждают уже несколько лет. Еще в 2021 году актер всерьез рассматривал вариант выдвижения на пост губернатора родного Техаса. В августе 2026-го он вновь оказался в центре внимания из-за этой темы после аудиенции у папы римского Льва XIV.
В октябре артист опубликовал шестиминутное видеообращение к американцам, в котором подверг критике существующую двухпартийную систему. По мнению Макконахи, ни демократы, ни республиканцы не могут в полной мере представлять интересы всех граждан страны. Его позиция вновь подогрела разговоры о возможном участии в выборах в качестве независимого кандидата.
Идея выдвижения актера на высший государственный пост находит поддержку и среди некоторых политиков. В частности, бывший сенатор Джо Мэнчин уже публично высказался в пользу Макконахи. Среди других возможных участников президентской гонки американские СМИ также называют Такера Карлсона и Дона Лемона. При этом пока речь идет лишь о потенциальных кандидатах, а не об официально объявленных кампаниях.
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