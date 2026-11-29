«Официально монахиня»: Бритни Спирс заявила, что больше не хочет отношений с мужчинами
Бритни Спирс решила отказаться от мужчин и назвала это одним из лучших ощущений
Бритни Спирс вновь удивила поклонников откровенным признанием. На этот раз поп-звезда заявила, что больше не собирается связывать свою жизнь с мужчинами.
Своими мыслями певица поделилась в личном блоге, отметив, что теперь чувствует себя комфортно без романтических отношений.
«Официально монахиня. Я никогда больше не буду с мужчиной. Это довольно круто, что я действительно приняла это и не стесняюсь. Странно, как люди реагируют, когда я говорю об этом, будто это то, о чём действительно стоит сожалеть. А это одно из самых прекрасных ощущений», — поделилась Бритни.Артистка добавила, что мужчины всегда были ее слабостью, однако пережитый опыт заставил ее пересмотреть отношение к личной жизни. Теперь Спирс, судя по ее словам, не считает отсутствие отношений поводом для сожаления и, напротив, наслаждается обретенной свободой.