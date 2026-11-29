29 ноября 2026, 17:16

Бритни Спирс решила отказаться от мужчин и назвала это одним из лучших ощущений

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс вновь удивила поклонников откровенным признанием. На этот раз поп-звезда заявила, что больше не собирается связывать свою жизнь с мужчинами.





Своими мыслями певица поделилась в личном блоге, отметив, что теперь чувствует себя комфортно без романтических отношений.





«Официально монахиня. Я никогда больше не буду с мужчиной. Это довольно круто, что я действительно приняла это и не стесняюсь. Странно, как люди реагируют, когда я говорю об этом, будто это то, о чём действительно стоит сожалеть. А это одно из самых прекрасных ощущений», — поделилась Бритни.