«Я ей доверяла»: Чиковани рассказала, почему обиделась на Дайнеко в реалити-шоу
Чиковани вспомнила предательство Дайнеко на проекте «Ставка за любовь»
Вита Чиковани рассказала о конфликте с Викторией Дайнеко, который произошел во время съемок реалити-шоу «Ставка за любовь». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам участницы проекта, за пределами съемочной площадки они хорошо общались, поэтому Вита рассчитывала на поддержку певицы и не ожидала, что та поступит иначе. В результате Чиковани и ее бойфренду пришлось покинуть шоу.
«Я очень сильно ждала Викторию Дайнеко. Бывает такое, что человеку доверяешь, и просто случилось, как случилось. Я считаю, что это было некрасиво с ее стороны. Она могла спокойно меня предупредить: нам выдаются телефоны периодически, каждый день после 11 вечера, она могла просто сказать, что ей некомфортно играть в нашей коалиции. Мы договорились заранее. Я на нее зла не держу — она вела свою игру, сделала это красиво, мы отдали свое место ей на проекте, и по факту она там продержалась», — сказала она.Вита призналась, что была разочарована поступком Дайнеко, поскольку между ними существовала предварительная договоренность. Чиковани считает, что Виктория могла заранее сообщить об изменении своей позиции, воспользовавшись возможностью связаться с ней после съемочного дня.
При этом участница реалити подчеркнула, что не держит на певицу зла. Она признает, что Дайнеко действовала в рамках собственной стратегии и в итоге смогла остаться на проекте. Более того, конфликт, судя по всему, не помешал их общению: Чиковани уже предложила Виктории записать совместную музыкальную композицию.