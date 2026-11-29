29 ноября 2026, 16:57

Чиковани вспомнила предательство Дайнеко на проекте «Ставка за любовь»

Вита Чиковани (Фото: Instagram* / @chikovanivita)

Вита Чиковани рассказала о конфликте с Викторией Дайнеко, который произошел во время съемок реалити-шоу «Ставка за любовь». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам участницы проекта, за пределами съемочной площадки они хорошо общались, поэтому Вита рассчитывала на поддержку певицы и не ожидала, что та поступит иначе. В результате Чиковани и ее бойфренду пришлось покинуть шоу.





«Я очень сильно ждала Викторию Дайнеко. Бывает такое, что человеку доверяешь, и просто случилось, как случилось. Я считаю, что это было некрасиво с ее стороны. Она могла спокойно меня предупредить: нам выдаются телефоны периодически, каждый день после 11 вечера, она могла просто сказать, что ей некомфортно играть в нашей коалиции. Мы договорились заранее. Я на нее зла не держу — она вела свою игру, сделала это красиво, мы отдали свое место ей на проекте, и по факту она там продержалась», — сказала она.