«Была оболочкой человека»: Кайли Миноуг пять лет скрывала страшный диагноз
Австралийская поп‑звезда Кайли Миноуг раскрыла подробности пятилетней борьбы с раком молочной железы. Об этом она впервые рассказала в интервью Independent после того, как врачи подтвердили ремиссию.
История болезни началась весной 2021 года. Певица почувствовала недомогание и после срочного обследования узнала неутешительный диагноз. Примечательно, что это не первый опыт столкновения со злокачественными образованиями — в 2005 году у артистки уже выявляли опухоль, и тогда лечение прошло успешно.
Кайли решила сохранить диагноз в тайне от широкой публики, поделившись новостью только с самыми близкими. Кроме того, она не стала отменять запланированные концерты и рабочие проекты, начав совмещать профессиональную деятельность с лечением. По словам певицы, со временем болезнь серьезно подорвала ее состояние.
«Я была буквально оболочкой человека. Не хотела выходить из дома», — поделилась звезда.
Переломным моментом стал 2023 год. Превозмогая боль, Миноуг записала трек Padam Padam. Композиция вошла в мировые хит‑парады и принесла знаменитости премию «Грэмми». Все эти события благоприятно отразились на эмоциональном состоянии артистки и придали ей сил в борьбе с недугом.
Несколько месяцев назад врачи объявили Миноуг о ремиссии. Теперь, чувствуя себя полностью восстановившейся, певица решила поделиться своей историей публично.