«Была оболочкой человека»: Кайли Миноуг пять лет скрывала страшный диагноз

Певица Кайли Миноуг объявила о победе над раком после пятилетней борьбы

Австралийская поп‑звезда Кайли Миноуг раскрыла подробности пятилетней борьбы с раком молочной железы. Об этом она впервые рассказала в интервью Independent после того, как врачи подтвердили ремиссию.





История болезни началась весной 2021 года. Певица почувствовала недомогание и после срочного обследования узнала неутешительный диагноз. Примечательно, что это не первый опыт столкновения со злокачественными образованиями — в 2005 году у артистки уже выявляли опухоль, и тогда лечение прошло успешно.



Кайли решила сохранить диагноз в тайне от широкой публики, поделившись новостью только с самыми близкими. Кроме того, она не стала отменять запланированные концерты и рабочие проекты, начав совмещать профессиональную деятельность с лечением. По словам певицы, со временем болезнь серьезно подорвала ее состояние.



«Я была буквально оболочкой человека. Не хотела выходить из дома», — поделилась звезда.