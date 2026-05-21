«Рядом с вами ваш бывший муж»: сына Барановской перепутали с Аршавиным
Во время путешествия на Алтай телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото со своим старшим сыном Артемом. Снимок вызвал бурную реакцию в сети, пишет Super.
20‑летнему молодому человеку досталось множество комплиментов. Пользователи отметили его поразительное сходство с отцом, бывшим футболистом Андреем Аршавиным. В комментариях к публикации подписчики не скрывали эмоций.
«"На первой секунде подумала, что это Аршавин‑старший. Аж глаз задергался", "Рядом с вами ваш бывший муж", "Боже, как же похож на папу", "Копия Андрея", "Юля, извините меня, не могу развидеть Андрея"», — написали восторженные поклонники.Юлия Барановская и Андрей Аршавин были вместе девять лет, а завершились их отношения в 2013 году. На момент расставания телеведущая ждала третьего ребенка.