«Была очень красивой женщиной»: Маша Малиновская рассказала о переживаниях из-за внешности

16 октября 2026, 06:19

Телеведущая Малиновская призналась, что сожалеет из-за косметических процедур

Маша Малиновская (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что сожалеет о некоторых косметологических и хирургических процедурах, сделанных в прошлом. Её слова цитирует «»Звездач».





45-летняя звезда рассказала, что с ностальгией пересматривает снимки из молодости. По словам телеведущей, тогда она обладала яркой, естественной красотой.



«Понимаю, что я была очень красивой женщиной. И самое важное и красивое, что может быть у человека, — это его индивидуальность», — откровенно высказалась Малиновская.