«Была очень красивой женщиной»: Маша Малиновская рассказала о переживаниях из-за внешности
Телеведущая Малиновская призналась, что сожалеет из-за косметических процедур
Телеведущая Маша Малиновская призналась, что сожалеет о некоторых косметологических и хирургических процедурах, сделанных в прошлом. Её слова цитирует «»Звездач».
45-летняя звезда рассказала, что с ностальгией пересматривает снимки из молодости. По словам телеведущей, тогда она обладала яркой, естественной красотой.
«Понимаю, что я была очень красивой женщиной. И самое важное и красивое, что может быть у человека, — это его индивидуальность», — откровенно высказалась Малиновская.
Особую досаду у телеведущей вызывает история с увеличением губ. Тогда косметолог, к которому она обратилась, уверял, что введённый препарат со временем полностью рассосётся, и губы вернутся к прежней форме. Но ожидания не оправдались, и в итоге Маше пришлось прибегнуть к помощи хирургов, чтобы скорректировать результат.