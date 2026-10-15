«Спала плохо со всеми вытекающими»: Юлия Бордовских покинула Россию — фото

15 октября 2026, 22:00

Ведущая Юлия Бордовских покинула Россию и улетела в Италию

Юлия Бордовских (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Известная телеведущая и блогер Юлия Бордовских улетела из Москвы. О своем путешествии знаменитость рассказала подписчикам в социальных сетях, опубликовав кадры из поездки. Как выяснилось, сейчас она находится в Италии.





Юлия Бордовских ранее проживала с семьей в США, однако в 2022 году приняла решение вернуться в Россию. У бизнесвумен двое детей: 27-летняя дочь Мария и 18-летний сын Федор. Переезд обсуждался с детьми, и дочери, на тот момент учившейся в Нью-Йорке, предоставили выбор страны для дальнейшего развития. Мария согласилась переехать в Москву, где сейчас занимается съемками кино, пишет сценарии и развивает бренд матери, посвященный ментальному и физическому здоровью.



Юлия Бордовских (Фото: телеграм/@vitaminluv)



«Я нервно улетала из Москвы несколько дней назад. Путешествие обросло всякими неожиданностями… Короче, стрессанула прилично, спала плохо со всеми вытекающими. Да здравствует Италия. Лето в октябре...просто повезло», — поделилась телеведущая.