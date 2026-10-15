«Спала плохо со всеми вытекающими»: Юлия Бордовских покинула Россию — фото
Известная телеведущая и блогер Юлия Бордовских улетела из Москвы. О своем путешествии знаменитость рассказала подписчикам в социальных сетях, опубликовав кадры из поездки. Как выяснилось, сейчас она находится в Италии.
Юлия Бордовских ранее проживала с семьей в США, однако в 2022 году приняла решение вернуться в Россию. У бизнесвумен двое детей: 27-летняя дочь Мария и 18-летний сын Федор. Переезд обсуждался с детьми, и дочери, на тот момент учившейся в Нью-Йорке, предоставили выбор страны для дальнейшего развития. Мария согласилась переехать в Москву, где сейчас занимается съемками кино, пишет сценарии и развивает бренд матери, посвященный ментальному и физическому здоровью.
«Я нервно улетала из Москвы несколько дней назад. Путешествие обросло всякими неожиданностями… Короче, стрессанула прилично, спала плохо со всеми вытекающими. Да здравствует Италия. Лето в октябре...просто повезло», — поделилась телеведущая.
Бордовских рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась семья: в подростковом возрасте ее дочь страдала анорексией, а сыну в пятилетнем возрасте диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). По словам теледивы, это был тяжелый период, преодолеть который помогли специалисты и врачи.