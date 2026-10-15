«До слез»: В Москве потерялась 95-летняя актриса из фильма «Брат», от нее «шел зловонный запах»
В Москве нашли 95-летнюю актрису Лидию Доротенко в ужасном состоянии
Заслуженная артистка Лидия Ивановна Доротенко, ставшая частью истории отечественного кино благодаря яркой эпизодической роли в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», оказалась в центре внимания общественности в свой 95-й день рождения. В праздничную дату пожилая женщина не появилась ни дома, ни на родной киностудии «Ленфильм», где ее привыкли видеть постоянно.
Поиски актрисы велись всем Санкт-Петербургом: коллеги, знакомые и неравнодушные горожане пытались выяснить ее местонахождение. Когда женщину нашли, ее состояние вызвало широкий общественный резонанс.
«Я не буду стесняться и как-то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. Это ничего страшного, эта женщина пожилая. Я хочу попросить помощи, сделать огласку, у нее очень неприглядный вид. Шея грязная до подбородка. Мы часто встречались на «Ленфильме», она была веселая, всегда готова была помочь. До слез», — высказался в ток-шоу «Пусть говорят» коллега актрисы Вячеслав Смородинов.Для тех, кто годами работал с Лидией Ивановной, эта история стала болезненной. В студии вспоминали совсем другую женщину — неунывающую и щедрую, которая никогда не проходила мимо чужой беды и всегда угощала коллег сладостями.
Вопрос о том, почему у артистки нет заботы со стороны близких, поднял ее двоюродный брат Анатолий Торопов. По его словам, проблема кроется в характере самой актрисы.
«Почему не помогают? Ей помочь очень трудно, она не принимает помощи. Вот такая она самостоятельная. Я не мог ей помочь. Когда мог, помогал, конечно. А в семье мы вместе никогда не жили. Я болтался по стройкам, а она на «Ленфильме». Если приезжал, она тащила сниматься в кино. А я же деревенский парень, отказывался. Потом она решила развестись с мужем, приемный сын Ярослав с ней остался. После этого она стала совсем жесткая. Такая — я сказала и всё! В последний раз мы нашли ее в Питере в столовой. Она туда постоянно ходит», — добавил он.
Лидия Доротенко пережила блокаду Ленинграда. Два года назад ее доставили в психиатрическую клинику Святого Николая Чудотворца — тогда снимавшая у нее комнату девушка написала заявление о деменции актрисы. Несколько лет назад артистка заявляла, что подвергается жестокому избиению со стороны внука, и лежала в больнице с сотрясением мозга. Также сообщалось, что после кражи пенсии в магазине Доротенко была вынужденной просить милостыню в метро.
Несмотря на скромное экранное амплуа, Лидия Доротенко известна ролями в таких проектах, как «Полосатый рейс», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Коллеги подчеркивают, что ее вклад в отечественный кинематограф гораздо весомее, чем может показаться, и уверены: без Лидии Ивановны не появился бы и сам фильм «Брат-2». По их мнению, история судьбы актрисы требует не жалости, а широкой огласки и реальной помощи.