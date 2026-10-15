«До слез»: В Москве потерялась 95-летняя актриса из фильма «Брат», от нее «шел зловонный запах»

15 октября 2026, 21:47

В Москве нашли 95-летнюю актрису Лидию Доротенко в ужасном состоянии

Лидия Доротенко (Фото: кадр из фильма «Брат» (1997г.)

Заслуженная артистка Лидия Ивановна Доротенко, ставшая частью истории отечественного кино благодаря яркой эпизодической роли в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», оказалась в центре внимания общественности в свой 95-й день рождения. В праздничную дату пожилая женщина не появилась ни дома, ни на родной киностудии «Ленфильм», где ее привыкли видеть постоянно.





Поиски актрисы велись всем Санкт-Петербургом: коллеги, знакомые и неравнодушные горожане пытались выяснить ее местонахождение. Когда женщину нашли, ее состояние вызвало широкий общественный резонанс.





«Я не буду стесняться и как-то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. Это ничего страшного, эта женщина пожилая. Я хочу попросить помощи, сделать огласку, у нее очень неприглядный вид. Шея грязная до подбородка. Мы часто встречались на «Ленфильме», она была веселая, всегда готова была помочь. До слез», — высказался в ток-шоу «Пусть говорят» коллега актрисы Вячеслав Смородинов.

«Почему не помогают? Ей помочь очень трудно, она не принимает помощи. Вот такая она самостоятельная. Я не мог ей помочь. Когда мог, помогал, конечно. А в семье мы вместе никогда не жили. Я болтался по стройкам, а она на «Ленфильме». Если приезжал, она тащила сниматься в кино. А я же деревенский парень, отказывался. Потом она решила развестись с мужем, приемный сын Ярослав с ней остался. После этого она стала совсем жесткая. Такая — я сказала и всё! В последний раз мы нашли ее в Питере в столовой. Она туда постоянно ходит», — добавил он.