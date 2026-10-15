Рэпера Navai поместили в «пыточную»
Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) находится в следственном изоляторе №13 в казахстанском городе Тараз. Это учреждение получило известность в 2022 году после сообщений о жестоком обращении с заключёнными.
По данным Telegram-канала Mash, музыкант содержится в одиночной камере. Его адвокат рассчитывает завершить дело в течение трёх недель.
Сама защитница сообщила, что певец запретил ей общаться с прессой. В отношении Navai возбудили дело по подозрению в контрабанде наркотических средств. У него изъяли 2,5 грамма марихуаны.
Ранее адвокаты ответили, какой срок за наркотики может грозить рэперу Navai. Юристы сравнили законы России и Казахстана.
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