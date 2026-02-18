«Празднует вместо меня»: Владимир Яглыч рассказал о своём двойнике
Владимир Яглыч признался в шоу «Утро. ТНТ», что его нередко путают с коллегой Виктором Хориняком.
Сам артист не считает их внешне похожими, однако одна забавная история всё же подтвердила, что окружающие видят сходство.
По словам актёра, его супруга Антонина в период, когда они ещё не были женаты, решила необычно выйти из ситуации. В день рождения Владимира он не смог присутствовать на празднике, и тогда Тоня связалась с Хориняком и пригласила его прийти вместо именинника.
В итоге за праздничным столом собрались друзья, их дети — и Виктор, который занял место Яглыча. Как отметил актёр, в соцсетях до сих пор можно найти видео с того вечера: эффектный общий план, гости за столом — и Хориняк, отмечающий праздник «вместо» виновника торжества.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России