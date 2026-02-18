«Празднует вместо меня»: Владимир Яглыч рассказал о своём двойнике

18 февраля 2026, 12:17

Владимир Яглыч рассказал, как Виктор Хориняк стал его двойником

Владимир Яглыч (Фото: Instagram* / @yaglych)

Владимир Яглыч признался в шоу «Утро. ТНТ», что его нередко путают с коллегой Виктором Хориняком.