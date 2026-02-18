Актеру Алексею Маклакову ограничили съемки из-за сильной боли в ногах
Актеру Алексею Маклакову ограничили съемки из-за сильной боли в ногах. У звезды сериала «Солдаты» может развиться тромбоз, если не скорректировать график. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
65-летний артист обратился к врачам из-за сильной боли и онемения в ногах. Специалисты диагностировали у него гипертонию и тромбофлебит, заболевания, которые могут привести к серьёзным осложнениям. Врачи рекомендовали ему ограничить физическую активность, избегать длительных стоячих смен и соблюдать режим покоя.
Ранее, в январе, Маклакова уже госпитализировали из-за проблем со зрением. У него обнаружили осложнённую катаракту и оставили на дополнительное обследование.
