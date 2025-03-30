Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
Модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее нашли искалеченной в Дубае. Об этом сообщает aif.ru.
«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели изданию.
В своем интервью собеседница отметила, что если лечение будет сказываться положительно, то скоро Мария начнет говорить. Пока не понятно, сможет ли Ковальчук в подробностях рассказать о причиненных ей травмах и назвать виновных.
Напомним, что 9 марта модель перестала выходить на связь. Как оказалось, она находилась на вечеринке дубайского шейха. Украинку нашли на обочине дороги с множественными переломами.
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Иван Мусатов