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Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя

Aif.ru: искалеченная в Дубае модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя
Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее нашли искалеченной в Дубае. Об этом сообщает aif.ru.
«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели изданию.

В своем интервью собеседница отметила, что если лечение будет сказываться положительно, то скоро Мария начнет говорить. Пока не понятно, сможет ли Ковальчук в подробностях рассказать о причиненных ей травмах и назвать виновных.

Напомним, что 9 марта модель перестала выходить на связь. Как оказалось, она находилась на вечеринке дубайского шейха. Украинку нашли на обочине дороги с множественными переломами.

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Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

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Репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
Mash: репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
29 марта 2025, 23:34

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Репер Паша Техник мог быть отравлен неизвестным фанатом, который угостил музыканта таблетками. Об этом сообщает Mash.
«Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат. Какой-то человек угостил его таблетками на тусе, а потом улетел», — пишет telegram-канал.

Друзья репера рассказывают, что после дегустации вещества музыкант оказался на больничной койке. При чем в первые три дня Пашу пытались спасти своими силами. Техника прокапывали и проводили непрямой массаж сердца. Когда реперу стало совсем плохо, друзья обратились к медикам. Как оказалось, загадочный фанат, угостивший музыканта таблетками, сразу после этого улетел из Тайланда.

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«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит диагнозы!»: Катя Варнава показала неприличный жест хейтерам
Катя Варнава ответила хейтерам, критикующим её внешность
29 марта 2025, 22:28

Катя Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

В последнее время Катя Варнава пугает поклонников нездоровой худобой. При этом артистка уверяет, что прекрасно себя чувствует, а на днях всем хейтерам указала на их место.
Сейчас 40-летняя Варнава проживает за границей, где продюсирует собственное развлекательное шоу, в котором сама тоже принимает участие. Екатерина открыто показывает свою стройную фигуру, однако постоянно сталкивается с критикой. Поклонники называют худобу артистки нездоровой, призывают её немедленно обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион питания.

Звезда, судя по всему, устала выслушивать критику и непрошенные советы, поэтому в личном блоге опубликовала видео, на котором показала хейтерам неприличный жест.

«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня… Пупсики, спасибо, я польщена», – подписала пост Варнава.
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Бывшая жена Паши Техника опровергла сообщения о его смерти
Ева Карицкая опровергла сообщения о смерти экс-супруга Паши Техника
29 марта 2025, 22:14

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена рэпера Паши Техника опровергла сообщения о его смерти.
Ева Карицкая попросила журналистов не заниматься вбросами фейков. В настоящее время она находится в больнице в Таиланде, где проходит лечение её экс-супруг.

Также ранее сообщения о смерти музыканта опроверг его менеджер Марк Флинк. Он подчеркнул, что ситуация по-прежнему критическая, но музыкант жив.

Ранее появилась информация, что 40-летний Паша Техник скончался в тайской больнице. Но практически сразу близкие и знакомые рэпера опровергли эти сведения.

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«Хочу быть счастливой, а не с торчащими бедрами»: Анна Семенович объяснила отказ от диет
Анна Семенович объяснила, почему отказалась от диет
29 марта 2025, 21:44

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович призналась, что больше не ограничивает себя в питании. 45-летняя певица заявила, что ей надоели постоянные диеты в погоне за стройностью.
Исполнительница всегда отличалась пышными формами. Анне приходилось прикладывать много усилий, чтобы поддерживать вес и не поправляться. Однако, даже несмотря на это, она регулярно сталкивалась с критикой в свой адрес. Теперь же Семенович решила отказаться от жестких ограничений.

Артистка в личном блоге заявила, что была слишком полной для всего: сначала для спортивных кружков, потом для сборной России по фигурному катанию и группы «Блестящие». В конечном итоге Семенович это утомило и она решила, что хочет быть счастливой, «а не с торчащими рёбрами».

Певица призналась, что сейчас она любит вкусно поесть, но всегда следит за количеством съеденного и не переедает.

«Да, я поправилась, стала чуть крупнее. Не обязаны же все люди быть тощими, кто это вообще придумал? Что это вообще за бред? Я аппетитненькая, я роскошненькая, любимая и любящая булочка. Главное – это здоровый образ жизни. Не переедать, не перепивать», – отметила в заключение знаменитость.
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#медаль
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Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына
Приёмный сын Сергея Зверева подал в суд на отца из-за голых вечеринок в детстве
29 марта 2025, 21:13

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

У Сергея Зверева новые разборки с приёмным сыном. На этот раз молодой человек подал в суд на звёздного отца.
Артист усыновил мальчика, которого когда-то взял из Иркутского детского дома и назвал в свою честь. Однако гармонии между ними не получилось, несмотря на то, что Зверев фактически спас ребёнка от верной смерти от хронического заболевания и воспитал как родного сына.

После серии скандалов стилист выселил неблагодарного сына, оборвал с ним общение и даже убрал из завещания. Однако Зверев-младший не намерен успокаиваться.

На этот раз 31-летний Сергей выдвинул новые обвинения в адрес отца. Он заявил, что в детстве ему якобы была нанесена серьёзная психологическая травма, вызванная тем, что Зверев водил его на вечеринки «в стиле Пи Дидди». Ребёнок был травмирован, увидев много голых взрослых людей вокруг себя.

В связи с этим, приёмный сын Зверева подал в суд на отца, оценив нанесённый ему душевный вред в 25 миллионов рублей.

«Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идём дальше. Собаки лают, караван идёт», – ответил на всё происходящее Сергей Зверев.
Приближённые к стилисту люди утверждают, что в истории могут быть замешаны посторонние люди, которые надоумили Зверева-младшего подать в суд на отца в надежде получить хоть какие-то средства.

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