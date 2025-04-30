«Была сдута энергетически, как шарик»: Лолита раскрыла, как прошел ее концерт после отмен

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская провела концерт в Зеленограде и поделилась эмоциями от выступления.
После «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности.
Вчера состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде. Артистка много шутила и фотографировалась с поклонниками. Еще она исполнила новые композиции из своего репертуара — «Марлен», «Папа», «Монолог».
Лолита поблагодарила зрителей за теплый прием. Экс-супруга Александра Цекало отметила, что билеты закончились за две недели до мероприятия.
Многие поздравили Лолиту с возвращением к выступлениям.
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Вчера состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде. Артистка много шутила и фотографировалась с поклонниками. Еще она исполнила новые композиции из своего репертуара — «Марлен», «Папа», «Монолог».
Лолита поблагодарила зрителей за теплый прием. Экс-супруга Александра Цекало отметила, что билеты закончились за две недели до мероприятия.
«Про все города не успела спросить!!! Я долетела к маме и Евочке! Сейчас им всё покажу! Спасибо вам, мои люди (всегда подписываю, что эту фразу цитирую из Олечки Бузовой). Была сдута энергетически, как шарик. Но теперь он снова воздушный, только благодаря вам и моей команде из 30 человек», — написала Милявская в личном блоге.
Многие поздравили Лолиту с возвращением к выступлениям.
«Лола, в тебе столько энергии! Вчера онлайн смотрела на работе, твои песни на нерве спеты и прожиты», «Хороший концерт получился», «Лолита, вы легенда», «Спасибо за восторг и настроение», — подчеркнули подписчики.
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Ольга Енгалычева