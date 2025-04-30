«Тараканы привыкают к любому яду»: Поплавская назвала паразитами покинувших Россию артистов

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)
С начала СВО на Украине некоторые знаменитости покинули Россию и стали негативно высказываться о Родине и соотечественниках. Актриса Яна Поплавская высказалась о некоторых артистах, которые больше всего удивили своим поведением россиян.
Нелестно высказываться о России с 2022 года продолжают телеведущая Татьяна Лазарева*, актёры Артур Смольянинов* и Алексей Панин**. Поплавская сравнила их с тараканами, которые могут выжить в любых условиях.
Покинувшие страну артисты, отметила актриса, растоптали самих себя. Своими выходками они сделали всё, чтобы упасть в глазах общественности.
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**признан Минюстом РФ иноагентом
Покинувшие страну артисты, отметила актриса, растоптали самих себя. Своими выходками они сделали всё, чтобы упасть в глазах общественности.
«Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему», – подчеркнула звезда фильма «Про красную шапочку» в беседе с aif.ru.Поплавская опасается, что эти «тараканы» могут поползти в Россию. В связи с этим, она призвала уехавших артистов оставаться за границей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова