«Симптомы вернулись»: недавно родившая невестка Валерии рассказала о болезни старшей дочери

Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)
Невестка Валерии заявила, что ее старшая дочка не пришла на выписку из роддома из-за болезни. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье 4-летней Селин в личном блоге.
Недавно Лиана снова познала радость материнства: она родила второго ребенка по имени Мирон. На выписке из роддома была почти вся семья: родители Шульгиной, ее сестра, супруг, Валерия и Иосиф Пригожин, но старшая дочка не пришла. Как оказалось, малышка заболела, поэтому ее не взяли на первую встречу с новорожденным. У внучки певицы диагностировали стрептококк.
Известно, то невестка Валерии уже находится дома, и Селин познакомилась с новым членом семьи.
Ранее Лиана Шульгина продемонстрировала, как меняется живот после родов.
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«У Селин был стрептококк, когда я была беременна. Мы его пролечили, сделали тест отрицательный. Когда пошли в сад, симптомы вернулись, и тест был положительный», — откровенничала Лиана.
Известно, то невестка Валерии уже находится дома, и Селин познакомилась с новым членом семьи.
Ранее Лиана Шульгина продемонстрировала, как меняется живот после родов.
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Ольга Енгалычева