«Была сегодня на капельнице, невролог чуть ли не с ложки кормила»: Бородина откровенно рассказала о психологической проблеме

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина всегда очень откровенна со своими подписчиками. В её личном блоге много информации об отношениях, воспитании детей, саморазвитии и здоровье. Накануне телеведущая высказалась о серьёзной психологической проблеме.
Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, что страдает от панических атак и тревожности при перелётах. Несмотря на то, что звезде часто приходится летать на самолётах, она не научилась справляться с такой реакцией организма.
Бородина рассказала, что иногда весь полёт проходит спокойно, а недавно она летела в Москву и все шесть часов нервничала. Причём причина такого состояния звезде непонятна.
Также телеведущая назвала себя «ходячей тревогой», поскольку из-за напряжённого графика не успевает отдыхать, а потом много нервничает.
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Бородина рассказала, что иногда весь полёт проходит спокойно, а недавно она летела в Москву и все шесть часов нервничала. Причём причина такого состояния звезде непонятна.
Также телеведущая назвала себя «ходячей тревогой», поскольку из-за напряжённого графика не успевает отдыхать, а потом много нервничает.
«Можно и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра, и просто весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Меня невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», – заявила Бородина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова