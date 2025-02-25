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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ксения Бородина показала будущую свекровь на семейном отдыхе в Омане

Ксения Бородина показала будущую свекровь на семейном отдыхе в Омане

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и её будущий супруг прилетели на заграничный курорт вместе с мамами. Телеведущая рассказала, почему с ними не поехала дочь её жениха от прошлого брака.
41-летняя бывшая ведущая «Дома-2» полетела в Оман, где раньше никогда не была. По её словам, это одна из самых интересных стран Ближнего Востока.

Бородина и Николай Сердюков приехали в Оман вместе с мамами. Ранее телеведущая уже показывала будущую свекровь, когда они с возлюбленным навещали её в Ставрополе. Тогда женщина тепло встретила потенциальную невестку и крепко обняла её. После помолвки Ксения решила познакомить её со своей мамой.

«Мы приехали очень красивым составом. Мы с Колей, дети (вместо Маруси полетела с нами Матильда, у Маруси школа и соревнования), очень хотели и ждали до последнего, что Николь поправится и полетит с нами, но малышка заболела и не смогла. И ещё мы взяли мам, чтобы познакомить. Бабушка как всегда всех смешит. Все довольны и счастливы», – написала Бородина в своём Telegram-канале.
Подчеркнём, что Николь – это дочь Сердюкова от прошлого брака с Алиной Акиловой, а Матильда – дочка подруги Ксении.


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#женщина
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#свадьба
#отношения
#соцсети
«А я люблю»: Киркоров простил Лолиту, назвавшую его предателем
25 февраля 2025, 10:50

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров признался, что не держит зла на Лолиту Милявскую, назвавшую его предателем. Певец заявил, что любит её, несмотря ни на что.
В начале февраля исполнительница в ходе одного из интервью осудила поведение Киркорова. По её словам, он способен подставить кого угодно, если ему это будет выгодно. Так, Лолита указала, что певец обвинил Настю Ивлееву в подставе из-за «голой» вечеринки, хотя, как и многие, находился там не несколько минут, а 2-3 часа.

После этого заявления Милявской многие ждали реакции Киркорова, но её не последовало. Однако недавно певец всё же прокомментировал нападки коллеги. К нему в гости пришла подруга Виктория Шелягина, которая попросила рассказать о большой коллекции фигурок звёзд. Одной из них оказалась копия Лолиты. Когда очередь дошла до неё, Филипп запнулся, но после заявил, что у него нет зла на исполнительницу.

«А я кстати… А я люблю», – признался Киркоров, говоря про Лолиту.
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#соцсети
#конфликт
#обвинение
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Намёк на новый роман: Саша Бортич опубликовала фото с таинственным незнакомцем
25 февраля 2025, 10:38

Саша Бортич (фото: Telegram @sanyabortichsanya)

Саша Бортич намекнула на новые отношения. Актриса поделилась фотографиями, на которых нежно держит за руку таинственного мужчину.
30-летняя звезда фильма «Я худею» опубликовала снимки, сделанные во время игры в бильярд. На одном из кадров она позирует в чёрном свитере и игриво смотрит на ступника, оставшегося за кадром. В этой же подборке Бортич показала фотографии с подросшим сыном.

Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)

Напомним, что актриса объявила о разрыве с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра, весной 2023 года после двух лет отношений. Разошлась пара на хорошей ноте – они поддерживают общение и вместе воспитывают ребёнка. До этого Бортич была замужем за рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, с которым вступила в брак в 2016 году.

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*запрещён в РФ
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#любовь
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Мать молодой невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»
25 февраля 2025, 10:18

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

Молодая избранница Григория Лепса продолжает испытывать на прочность нервы своих родителей, которые категорически против её брака с певцом. На днях Аврора Киба отметила с родными своё 19-летие и неожиданно заговорила о беременности.
Задувая свечи на праздничном торте, студентка неожиданно для всех присутствующих загадала рождение дочки, сопроводив это словами: «Внучку тебе, мам!». Однако выяснилось, что родительница пока не готова к пополнению в семье.

«Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я ещё не могу быть», – разволновалась будущая тёща Лепса.
Ранее сообщалось, что родители Авроры совершенно не одобрили выбор дочери. Они убеждены, что девушка может найти себе более достойного супруга из числа ровесников. Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланировала на лето, Киба уже приступила к подготовке.

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«Имел её в лифте и казино»: Бойфренд Юлии Ефременковой слил Свет-Амуру подробности их интима
Экс-бойфренд Ефременковой рассказал Свет-Амуру подробности их интимных встреч
25 февраля 2025, 10:12

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова с детьми. Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva

После расставания с Мондезиром Свет-Амуром Юлия Ефременкова встречалась с мужчиной по имени Андрей, но отношения не заладились. После разрыва экс-бойфренд начал бомбардировать сообщениями и угрозами не только саму участницу реалити-шоу «Дом-2», но и её друзей, знакомых и даже бывшего мужа.
Начало отношений Юлии и Андрея давало основания полагать, что они станут долгими и прочными, но этого не произошло. Она обвинила возлюбленного в изменах, а затем и в угрозах. После расставания мужчина начал терроризировать угрожающими сообщениями не только саму Ефременкову, но и её близких. Досталось даже Мондезиру Свет-Амуру, с которым его бывшая партнёрша по скандально известному телепроекту рассталась ещё два года назад.

Ещё один участник теле-стройки рассказывал, как Андрей звонил ему с разных номеров и рассказывал интимные подробности его с Юлей отношений, того, как, где и сколько раз он её «имел», употребляя при этом ненормативную лексику. По мнению Мондезира, экс-бойфренд Ефременковой делал это, так как боялся, что после приезда в Москву она помирится с бывшим мужем.

«Поэтому он рассказывал, что Юля проститутка, говорил в подробностях, что с ней делал и в лифте, и в кино… <…> Мне просто обсуждать эту грязь, эту вонючую историю не хочется, но хочется просто вылить правду, чтобы вы знали, что на самом деле происходило», — не желающий обсуждать «эту грязь» Свет-Амур, тем не менее, выдал эту информацию в прямом эфире.

Юлия Ефременкова (Фото: Телеграм @efremenkovvvva)

Больше всего 35-летнего красавца-мулата задевает, похоже, то, что Юлия предпочла ему Андрея, несмотря на угрозы и даже, по его словам, рукоприкладство. А ещё то, что в социальных сетях бывшая супруга критикует только его, называя «недоотцом», а бывшего бойфренда щадит даже после расставания. По словам Мондезира, именно Андрей препятствовал его встречам с детьми.

«Вы не задавались вопросом, почему она ничего не сделала? Даже его лица никто не видит и не знает. Это просто дно»», — обратился Свет-Амур к подписчикам.

Он решил исправить несправедливость и показал всем фото Андрея, а также выложил запись телефонного звонка. Там экс-бойфренд Юлии не стесняясь в выражениях прохаживается по поводу матери Мондезира и цвета его кожи. Цензурных слов в его речи можно насчитать очень немного.

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* Запрещённая в РФ социальная сеть
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Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео
25 февраля 2025, 10:04

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о возможных отношениях. Исполнитель опубликовал в личном блоге видео ужина в компании общественницы.
«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», – рассказывает SHAMAN, разделывая блюдо.
Обстановка на видео домашняя. Дронов сидит за столом в шортах и футболке. Обычно Екатерина и Ярослав публиковали фотографии и видео исключительно с официальных встреч, а теперь решили впервые поделиться кадрами, снятыми в неформальной обстановке.

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Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта

Мизулина пришла поддержать SHAMAN'а, пока он играет любовь с другой на сцене: состоялась премьера оперы «Князь Владимир»
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