Ксения Бородина показала будущую свекровь на семейном отдыхе в Омане

После расставания с Мондезиром Свет-Амуром Юлия Ефременкова встречалась с мужчиной по имени Андрей, но отношения не заладились. После разрыва экс-бойфренд начал бомбардировать сообщениями и угрозами не только саму участницу реалити-шоу «Дом-2», но и её друзей, знакомых и даже бывшего мужа.