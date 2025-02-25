Ксения Бородина показала будущую свекровь на семейном отдыхе в Омане

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина и её будущий супруг прилетели на заграничный курорт вместе с мамами. Телеведущая рассказала, почему с ними не поехала дочь её жениха от прошлого брака.
41-летняя бывшая ведущая «Дома-2» полетела в Оман, где раньше никогда не была. По её словам, это одна из самых интересных стран Ближнего Востока.
Бородина и Николай Сердюков приехали в Оман вместе с мамами. Ранее телеведущая уже показывала будущую свекровь, когда они с возлюбленным навещали её в Ставрополе. Тогда женщина тепло встретила потенциальную невестку и крепко обняла её. После помолвки Ксения решила познакомить её со своей мамой.
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Бородина и Николай Сердюков приехали в Оман вместе с мамами. Ранее телеведущая уже показывала будущую свекровь, когда они с возлюбленным навещали её в Ставрополе. Тогда женщина тепло встретила потенциальную невестку и крепко обняла её. После помолвки Ксения решила познакомить её со своей мамой.
«Мы приехали очень красивым составом. Мы с Колей, дети (вместо Маруси полетела с нами Матильда, у Маруси школа и соревнования), очень хотели и ждали до последнего, что Николь поправится и полетит с нами, но малышка заболела и не смогла. И ещё мы взяли мам, чтобы познакомить. Бабушка как всегда всех смешит. Все довольны и счастливы», – написала Бородина в своём Telegram-канале.Подчеркнём, что Николь – это дочь Сердюкова от прошлого брака с Алиной Акиловой, а Матильда – дочка подруги Ксении.
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Анастасия Чинкова