«У меня только машина и эго»: Сердюков раскрыл, будет ли у них с Бородиной брачный контракт

Через несколько месяцев Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграют свадьбу. Однако многие не одобряют выбор телезвезды и считают их союз неравным. В особенности неравнодушные поклонники беспокоятся за деньги и недвижимость экс-ведущей «Дома-2», которые могут перекочевать в руки её возлюбленного. Однако Николай заверил, что не претендует на богатства Ксении и готов подписать брачный договор.