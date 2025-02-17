«У меня только машина и эго»: Сердюков раскрыл, будет ли у них с Бородиной брачный контракт

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Через несколько месяцев Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграют свадьбу. Однако многие не одобряют выбор телезвезды и считают их союз неравным. В особенности неравнодушные поклонники беспокоятся за деньги и недвижимость экс-ведущей «Дома-2», которые могут перекочевать в руки её возлюбленного. Однако Николай заверил, что не претендует на богатства Ксении и готов подписать брачный договор.
Этот вопрос Николай затронул на «Шоу Воли», куда пришёл вместе с Бородиной.
Правда Ксения поспешила подчеркнуть, что не намерена оформлять никакие бумаги. По её словам, в двух предыдущих браках она не подписывала брачных договоров и никаких судов за имущество после разводов не последовало. В этот раз она намерена сделать так же.
Действительно, развод со вторым супругом Курбаном Омаровым у Ксении прошёл довольно быстро и без громких разбирательств. Тогда все пришли к выводу, что у супругов был брачный договор, в связи с чем бизнесмен не попытался забрать себе что-то из имущества Бородиной.
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«Если кому-то это нужно, я бы с удовольствием. А что вы у меня можете забрать? Давайте так: машина, моё эго… Нет, на самом деле, это не важно, я считаю. Всё, что Ксения приобрела, оно у неё уже в собственности, я никогда это не заберу, и мне это не надо. Если Ксюше будет спокойнее и комфортнее – с удовольствием всё подпишем», – подчеркнул Сердюков.
Правда Ксения поспешила подчеркнуть, что не намерена оформлять никакие бумаги. По её словам, в двух предыдущих браках она не подписывала брачных договоров и никаких судов за имущество после разводов не последовало. В этот раз она намерена сделать так же.
Действительно, развод со вторым супругом Курбаном Омаровым у Ксении прошёл довольно быстро и без громких разбирательств. Тогда все пришли к выводу, что у супругов был брачный договор, в связи с чем бизнесмен не попытался забрать себе что-то из имущества Бородиной.
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Анастасия Чинкова