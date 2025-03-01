Ксения Бородина призналась, что они с Николаем Сердюковым уже подали заявление в загс

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина откровенно рассказала о грядущем бракосочетании с Николаем Сердюковым. Телеведущая дала понять, что свадьба состоится совсем скоро.
Бывшая ведущая «Дома-2» и блогер начали встречаться в мае прошлого года. Познакомились они на съёмках программы «Последний герой», которую вела Бородина, а Сердюков был участником.
Николай романтично сделал предложение Ксении в Эрмитаже. Сегодня телеведущая призналась, что они уже подали заявление в загс, однако раскрывать подробности не стала.
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Николай романтично сделал предложение Ксении в Эрмитаже. Сегодня телеведущая призналась, что они уже подали заявление в загс, однако раскрывать подробности не стала.
«Заранее очень не люблю это обсуждать», – подчеркнула Бородина.При этом она добавила, что уже наняла организатора свадьбы.
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Анастасия Чинкова