«Была серой запуганной мышкой»: Ирина Понаровская — три брака, служебные романы, измены и приемный ребенок

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Ирина Понаровская, известная российская певица, в своей жизни пережила несколько бурных романов и три официальных брака.
Она родила единственного сына, но рассталась с его отцом, что стало для неё непростым этапом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Родд, который на тот момент уже два года работал с Аркадием Укупником в ансамбле ночного клуба при «Хаммеровском центре», предложил выступить перед Понаровской, так сказать, «на разогреве». В программе первое отделение представлял Вейланд, а второе — Ирина.
Через три года после появления Бетти у Понаровской, вопреки прогнозам врачей, родился первенец, приемные родители девочки решили отказаться от нее. Спустя несколько лет пара развелась. К сожалению, они долго не могли решить вопрос о сыне Энтони, но в конечном итоге мальчик остался жить с Ириной.
Причиной расставания Вейланда и Понаровской стали ревность певицы к его сценическим успехам и её предполагаемая неверность. Однако Ирина утверждает, что муж часто устраивал скандалы, настаивал на том, чтобы отдать их приемную дочь Бетти в детский дом, и сам также изменял.
Пара познакомилась в 1989 году после успешного выступления Сосо на конкурсе в Юрмале, где он получил гран-при. На тот момент у Понаровской уже были два неудачных брака, а у Павлиашвили была законная жена Нино, с которой он воспитывал сына Левана. Однако, строя карьеру в Москве, Сосо начал изменять Нино, и среди его любовных увлечений оказалась Понаровская.
Причины, по которым творческий дуэт Понаровской и Сосо не стал семейным, остаются загадкой. Говорят, что Ирина не дождалась от грузинского певца предложения руки и сердца. Хотя Сосо позже развелся с первой женой. Тем не менее, он продолжает высоко ценить Ирину, называя её «великой женщиной».
Он отказался вести её как пациентку, так как уезжал на конгресс и считал артистов капризными. Вместо этого он порекомендовал коллегу-профессора, который провёл успешную операцию и спас жизнь певице. После выписки Дмитрий позвонил Ирине, чтобы узнать о её здоровье, они начали общаться, постепенно сближаясь.
Ирина Понаровская предпочитает не обсуждать свои предыдущие браки, но о третьем муже, враче Дмитрии Пушкаре, говорит, что расстались «по глупости» из-за его ревности к её популярности. После развода певица больше не выходила замуж и сосредоточилась на воспитании внуков, которых ей подарил сын Энтони.
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Вейланд РоддВейланд впервые увидел Ирину на экране телевизора, когда она исполняла песню «Молитва» на Международном фестивале песни «Сопот-1976». Однако их личная встреча состоялась только спустя несколько лет благодаря общему знакомому.
Родд, который на тот момент уже два года работал с Аркадием Укупником в ансамбле ночного клуба при «Хаммеровском центре», предложил выступить перед Понаровской, так сказать, «на разогреве». В программе первое отделение представлял Вейланд, а второе — Ирина.
Не произвела на него особого впечатленияНебольшой кастинг, организованный певицей и ее директором Юрием Воловичем, Родд прошел без затруднений и начал сопровождать артистку на гастролях. Однако в повседневной жизни Понаровская не произвела на него особого впечатления. На сцене она выглядела как неприступная богиня, а за кулисами, по словам музыканта, становилась «серой запуганной мышкой». Тем не менее, между ними завязался служебный роман, хотя певец уже состоял в официальном браке с танцовщицей хореографического ансамбля «Сувенир» Галиной Ермиловой. У пары рос общий сын Теодор, который в итоге остался жить с матерью.
Приемный ребенок и изменыТем временем в новой семье отца, всего через год после свадьбы с Ириной, родился еще один ребенок. Во время гастролей супругов в Златоусте к Понаровской подошла 18-летняя девушка по имени Марина, которая в слезах попросила забрать к себе ее 11-месячную дочь Бетти-Антонику, рожденную от иностранца. Она говорила, что не имеет ни жилья, ни средств для кормления малышки. Родд не был в восторге от этой идеи и пытался отговорить жену, но вскоре сдался под ее настойчивостью, так как артистка мечтала о ребенке, но из-за проблем со здоровьем не могла родить и перенесла несколько выкидышей.
Фото: iStock/eranicle
Через три года после появления Бетти у Понаровской, вопреки прогнозам врачей, родился первенец, приемные родители девочки решили отказаться от нее. Спустя несколько лет пара развелась. К сожалению, они долго не могли решить вопрос о сыне Энтони, но в конечном итоге мальчик остался жить с Ириной.
Причиной расставания Вейланда и Понаровской стали ревность певицы к его сценическим успехам и её предполагаемая неверность. Однако Ирина утверждает, что муж часто устраивал скандалы, настаивал на том, чтобы отдать их приемную дочь Бетти в детский дом, и сам также изменял.
Сосо ПавлиашвилиСлужебный роман Ирины Понаровской и Сосо Павлиашвили вызывал много обсуждений, хотя сама певица редко комментировала их отношения.
Пара познакомилась в 1989 году после успешного выступления Сосо на конкурсе в Юрмале, где он получил гран-при. На тот момент у Понаровской уже были два неудачных брака, а у Павлиашвили была законная жена Нино, с которой он воспитывал сына Левана. Однако, строя карьеру в Москве, Сосо начал изменять Нино, и среди его любовных увлечений оказалась Понаровская.
«Конечно, жена ревновала, я был страшным бабником. Я был абсолютно не прав по отношению к Нино», — откровенничал артист.
Причины, по которым творческий дуэт Понаровской и Сосо не стал семейным, остаются загадкой. Говорят, что Ирина не дождалась от грузинского певца предложения руки и сердца. Хотя Сосо позже развелся с первой женой. Тем не менее, он продолжает высоко ценить Ирину, называя её «великой женщиной».
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Дмитрий ПушкарьИрина Понаровская в детстве была полненькой, но благодаря строгим диетам смогла стать стройной. Однако это негативно сказалось на её здоровье, она долго страдала от болезней почек. Первый серьезный приступ произошёл в 1979 году во время гастролей в Курске, когда она потеряла сознание и пережила клиническую смерть. Второй случай случился в 1993 году. Проблемы со здоровьем привели её к знакомству с третьим мужем, врачом Дмитрием Пушкарем.
Фото: iStock/ronstik
Он отказался вести её как пациентку, так как уезжал на конгресс и считал артистов капризными. Вместо этого он порекомендовал коллегу-профессора, который провёл успешную операцию и спас жизнь певице. После выписки Дмитрий позвонил Ирине, чтобы узнать о её здоровье, они начали общаться, постепенно сближаясь.
«Это были четыре года безумного счастья», — говорила Ирина, вспоминая своего третьего мужа.
Ирина Понаровская предпочитает не обсуждать свои предыдущие браки, но о третьем муже, враче Дмитрии Пушкаре, говорит, что расстались «по глупости» из-за его ревности к её популярности. После развода певица больше не выходила замуж и сосредоточилась на воспитании внуков, которых ей подарил сын Энтони.
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Дарья Осипова