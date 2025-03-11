Силикоз, слежки мужа, измены и внебрачный сын Александра Броневицкого: одиночество и проблемы, с которыми столкнулась Эдита Пьеха

Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 45 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».