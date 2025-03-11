Силикоз, слежки мужа, измены и внебрачный сын Александра Броневицкого: одиночество и проблемы, с которыми столкнулась Эдита Пьеха

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Эдита Пьеха, культовая певица и народная артистка СССР, отмечает 70 лет на сцене, но после завершения концертной деятельности в 2021 году о ней стало известно мало. В этом году ей исполняется 88 лет, она решила отдохнуть от публичной жизни.
Вокруг артистки продолжают возникать слухи, включая скандал с незваным родственником, который утверждает, что он внебрачный сын её бывшего мужа. У Пьехи также появились проблемы со здоровьем и сообщения о её одиночестве. Легенда отечественной эстрады сталкивается с горечью в поздние годы своей жизни. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
После войны семья вернулась в Польшу, а в 1951 году Эдита поступила в педагогический лицей. В 1955 году она переехала в Ленинград, где начала свой путь к мировой известности, став одной из самых известных певиц СССР.
В начале 1960-х годов Эдита Пьеха гастролировала с Муслимом Магомаевым, а её ревнивый муж Александр Броневицкий, следуя за ней, ворвался в гостиничный номер, устраивая скандал и обвиняя супругу в измене.
Несмотря на его истерики, Пьеха развелась с ним лишь в 1976 году после очередного конфликта. Александр вскоре нашёл новую любовь, а в 1988 году скончался от стресса. Память о нем продолжала беспокоить певицу долгие годы.
В истории Якова Дубровина возникла новая загадка. Частные следователи нашли Владимира Шихарева, который подходил под критерии возможного отца: он имел связь с матерью Якова и получал от нее письма с признаниями. Однако ДНК-тест показал полное несоответствие, оставив вопрос о настоящем отце без ответа. Эдита Пьеха отказалась от дальнейших контактов с Дубровиным, а он сам исчез из медийного поля.
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Детство и путь к мировой известностиЭдита Пьеха родилась в 1937 году во Франции в семье польских иммигрантов. В детстве она столкнулась с тяжелыми потерями: её отец скончался от силикоза, а старший брат Павел, ставший главой семьи, умер от туберкулеза в 17 лет.
После войны семья вернулась в Польшу, а в 1951 году Эдита поступила в педагогический лицей. В 1955 году она переехала в Ленинград, где начала свой путь к мировой известности, став одной из самых известных певиц СССР.
Фото: iStock/adandr
Первая и единственная любовьЭдита Пьеха вышла замуж за музыканта Александра Броневицкого в 1956 году, он стал для неё главной любовью, несмотря на последующий развод. Пьеха взяла на себя вину за расставание, утверждая, что мечтала о семье, но не смогла её создать. Однако, по сути, Броневицкий проявлял неподобающее поведение: он часто срывался на Пьеху, обвиняя её в бездарности, и ревновал её ко всем подряд, даже устраивая слежку.
В начале 1960-х годов Эдита Пьеха гастролировала с Муслимом Магомаевым, а её ревнивый муж Александр Броневицкий, следуя за ней, ворвался в гостиничный номер, устраивая скандал и обвиняя супругу в измене.
Несмотря на его истерики, Пьеха развелась с ним лишь в 1976 году после очередного конфликта. Александр вскоре нашёл новую любовь, а в 1988 году скончался от стресса. Память о нем продолжала беспокоить певицу долгие годы.
Фото: iStock/SergeyPankratov
Внебрачный сынВ 2014 году Яков Дубровин, малоизвестный певец из Тульской филармонии, заявил, что он внебрачный сын Александра Броневицкого, первого мужа Эдиты Пьехи. Он утверждал, что его мать, Евгения Дубровина, была поклонницей композитора и заявила, что отец Якова — Броневицкий. Однако проверить это отцовство невозможно из-за отсутствия генетического материала и гибели матери Якова в аварии. Пьеха отказалась признавать какую-либо связь с Дубровиным.
«Я наслышана о нем очень много. Он не единственный, еще где-то есть дочка у Александра Броневицкого якобы. Я не удивляюсь. Поклонники любят сочинять. И этот Яков Дубровин захотел быть сыном Броневицкого, наверное. То, что это не так, – это я знаю. Я у Сан Саныча (Александра Броневицкого) спрашивала. Он сказал: «"Нет, такого не было, если бы было, я бы тебе сказал"», — отмахивается от незваных родственников Эдита.
В истории Якова Дубровина возникла новая загадка. Частные следователи нашли Владимира Шихарева, который подходил под критерии возможного отца: он имел связь с матерью Якова и получал от нее письма с признаниями. Однако ДНК-тест показал полное несоответствие, оставив вопрос о настоящем отце без ответа. Эдита Пьеха отказалась от дальнейших контактов с Дубровиным, а он сам исчез из медийного поля.
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Дарья Осипова