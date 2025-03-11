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Силикоз, слежки мужа, измены и внебрачный сын Александра Броневицкого: одиночество и проблемы, с которыми столкнулась Эдита Пьеха

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Эдита Пьеха, культовая певица и народная артистка СССР, отмечает 70 лет на сцене, но после завершения концертной деятельности в 2021 году о ней стало известно мало. В этом году ей исполняется 88 лет, она решила отдохнуть от публичной жизни.
Вокруг артистки продолжают возникать слухи, включая скандал с незваным родственником, который утверждает, что он внебрачный сын её бывшего мужа. У Пьехи также появились проблемы со здоровьем и сообщения о её одиночестве. Легенда отечественной эстрады сталкивается с горечью в поздние годы своей жизни. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Детство и путь к мировой известности

Эдита Пьеха родилась в 1937 году во Франции в семье польских иммигрантов. В детстве она столкнулась с тяжелыми потерями: её отец скончался от силикоза, а старший брат Павел, ставший главой семьи, умер от туберкулеза в 17 лет.

После войны семья вернулась в Польшу, а в 1951 году Эдита поступила в педагогический лицей. В 1955 году она переехала в Ленинград, где начала свой путь к мировой известности, став одной из самых известных певиц СССР.

Фото: iStock/adandr

Первая и единственная любовь

Эдита Пьеха вышла замуж за музыканта Александра Броневицкого в 1956 году, он стал для неё главной любовью, несмотря на последующий развод. Пьеха взяла на себя вину за расставание, утверждая, что мечтала о семье, но не смогла её создать. Однако, по сути, Броневицкий проявлял неподобающее поведение: он часто срывался на Пьеху, обвиняя её в бездарности, и ревновал её ко всем подряд, даже устраивая слежку.

В начале 1960-х годов Эдита Пьеха гастролировала с Муслимом Магомаевым, а её ревнивый муж Александр Броневицкий, следуя за ней, ворвался в гостиничный номер, устраивая скандал и обвиняя супругу в измене.

Несмотря на его истерики, Пьеха развелась с ним лишь в 1976 году после очередного конфликта. Александр вскоре нашёл новую любовь, а в 1988 году скончался от стресса. Память о нем продолжала беспокоить певицу долгие годы.

Фото: iStock/SergeyPankratov

Внебрачный сын

В 2014 году Яков Дубровин, малоизвестный певец из Тульской филармонии, заявил, что он внебрачный сын Александра Броневицкого, первого мужа Эдиты Пьехи. Он утверждал, что его мать, Евгения Дубровина, была поклонницей композитора и заявила, что отец Якова — Броневицкий. Однако проверить это отцовство невозможно из-за отсутствия генетического материала и гибели матери Якова в аварии. Пьеха отказалась признавать какую-либо связь с Дубровиным.

«Я наслышана о нем очень много. Он не единственный, еще где-то есть дочка у Александра Броневицкого якобы. Я не удивляюсь. Поклонники любят сочинять. И этот Яков Дубровин захотел быть сыном Броневицкого, наверное. То, что это не так, – это я знаю. Я у Сан Саныча (Александра Броневицкого) спрашивала. Он сказал: «"Нет, такого не было, если бы было, я бы тебе сказал"», — отмахивается от незваных родственников Эдита.

В истории Якова Дубровина возникла новая загадка. Частные следователи нашли Владимира Шихарева, который подходил под критерии возможного отца: он имел связь с матерью Якова и получал от нее письма с признаниями. Однако ДНК-тест показал полное несоответствие, оставив вопрос о настоящем отце без ответа. Эдита Пьеха отказалась от дальнейших контактов с Дубровиным, а он сам исчез из медийного поля.

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«Возникают моментики»: Алсу про свадьбу старшей дочери
Алсу призналась, что свадьба ее старшей дочери пока не предстоит
11 марта 2025, 15:49

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова заявила, что свадьба ее старшей дочери Сафине пока не предстоит, поскольку она вовсю занята учебой. Подробностями исполнительница поделилась на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают… Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — сказала знаменитость.
Сафину увлекает медицина и наука, поэтому на отношения у нее попросту нет времени. Алсу резюмировала, что не будет торопить дочек со вступлением в брак.

Ранее о женщинах высказался певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

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«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах
Объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN раскрыл, как балует избранницу
11 марта 2025, 15:42

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта объявил о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнитель рассказал, как балует возлюбленную и дорогих для себя женщин.
Артист отметил, что самым важным для женщин является внимание. По его мнению, цветы, подарки «без повода» и просто спонтанные звонки — это лучшее проявление внимания.

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — подчеркнул SHAMAN.

На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».

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#8 марта
#артист
#shaman
#екатерина мизулина
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Лолита назвала шуткой подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства
Лолита: заявление о покушении Пугачёвой на Бородина может быть шуткой к 1 апреля
11 марта 2025, 14:44

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из РФ Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Слова певицы приводит «Ридус».
По словам исполнительницы, вряд ли примадонна, которая живет тихой жизнью с семьей на Кипре, строит криминальные планы против кого-то из своих недоброжелателей.

«Она конечно может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — отметила Лолита.

Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.

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#алла пугачёва
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«Повергли в шок»: Певица Севиль прокомментировала роман Мизулиной и SHAMANа
11 марта 2025, 14:26

Севиль (Фото: Telegram @seville_offi)

Певица Севиль не знала, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в отношениях и отметила, что находится в шоке от таких новостей, пишет Kp.ru.
Севиль посетила пресс-завтрак, посвященный 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где ответила на вопросы журналистов. Один вопрос был посвящен романтическим отношениям SHAMANа и Екатерины Мизулиной.

По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.

«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — ответила Севиль журналистам.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

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Роль оленя и креветки: Юрию Чурсину 45 лет, личные тайны актера и почему его считают сексистом
11 марта 2025, 14:12

Юрий Чурсин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 45 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».

Детство и становление Юрия Чурсина


Юрий Чурсин всегда относил себя к интровертам, и, возможно, именно поэтому о его детстве известно не так много. Будущий актер появился на свет в казахстанском городе Приозерске в семье военного. Рядом с этим городом расположен полигон Сары-Шаган, где проходили испытания противоракетного оружия.

Как и положено в семье военного, Чурсину с детства пришлось привыкать к постоянным переездам. Он сам признавался, что именно это воспитало в нем склонность к перевоплощению. В детстве Чурсин не отличался актерскими амбициями — на утренниках он лишь читал стихи и пел, но не участвовал в театрализованных сценках. Однако в школьные годы он попробовал себя на сцене, сыграв в одном из первых спектаклей оленя.

«Нравилось быть на сцене, творить иллюзию. Импонировало вместе с большим количеством людей переживать тот опыт, который бы ты в жизни никогда не пережил. И сегодня все то же самое», — рассказал Чурсин.

Мать Чурсина скончалась в тот период, когда он уже поступил в Щукинское училище, но еще не добился известности. Он пообещал себе во что бы то ни стало окончить ВУЗ в ее память.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Впрочем, обучение в театральном институте не обошлось без трудностей. Уже после первого курса Чурсин оказался на грани отчисления за «профнепригодность». К счастью, за него вступился художественный руководитель Юрий Шлыков, дав студенту второй шанс. И Чурсин его не упустил: успешно окончив учебу, он получил приглашение в театр имени Вахтангова.

Параллельно он начал сниматься в эпизодических ролях, дебютировав в сериале «Простые истины», а затем появившись в картинах «Неудача Пуаро» и «Трое против всех».

Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхауса


Настоящая известность пришла к Юрию Чурсину после роли Сергея Рябинина в сериале «Хиромант». Персонаж, обладающий способностью читать судьбу по линиям на ладонях, настолько впечатлил зрителей, что некоторые действительно поверили в экстрасенсорные способности актера. Сам же Юрий объяснял свою убедительную игру не верой в мистику, а интересом к психологии.

Следом последовала работа в культовой черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Чурсин сыграл выпускника, который устроился статистом для следственных экспериментов в милицию. Фильм завоевал главный приз «Кинотавра», а Чурсин подтвердил свой статус талантливого актера интеллектуального кино.

Любовь к необычным ролям он доказал, снявшись в альманахе «Короткое замыкание» (2009), где появился в образе парня в костюме креветки. Однако со временем актер начал выбирать более коммерческие проекты.

Юрий Чурсин (фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»)

Фильмы, за которые Чурсина критиковали


Юрий Чурсин поучаствовал в ряде популярных фильмов и сериалов:

  • «Глухарь в кино» (комедия);
  • «Мафия: Игра на выживание» (фантастика);
  • «Бригада. Наследник»;
  • «Гости» (хоррор).
Однако далеко не все проекты были успешными. Например, «За гранью реальности», в котором снялся Чурсин, оказался настолько спорным, что даже блогер BadComedian не удержался от саркастического комментария о том, как столь талантливый актер оказался в таком фильме.

«Когда тебе в руки попадает сценарий, когда встречаешься с режиссером, и даже когда уже идет съемка — ни в один из этих моментов ты не знаешь, что получится в самом конце. И все может пойти не так из-за человека, которого ты, возможно, никогда в жизни и не увидишь. Сделают странный монтаж, или странно запишут звук, или композитор напишет странную музыку. Кино — коллективный труд, где каждый может тянуть одеяло в свою сторону. А может, наоборот, все сложится. Я больше скажу: тот формат кинопроизводства, какой сейчас у нас выстроен, когда главная цель на каждом этапе — заработать, — кажется мне очень странным», — комментировал актер.

Почему Чурсин на 12 лет пропал из театра


В 2005 году он впечатлил зрителей ролью в постановке «Лес» по Островскому, а в последующие два года дважды становился лауреатом премии «Чайка» за выдающуюся игру в спектаклях «Примадонны» и «Человек-подушка». В 2009 году его участие в «Старшем брате» Константина Богомолова принесло ему еще одно признание — премию «Звезда театрала».

Однако после этой череды успехов Чурсин неожиданно отошел от театральной сцены. Причина проста: он решил сосредоточиться на карьере в кино.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury

Скандал из-за высказываний


Долгие годы Чурсин не играл в театре, пока пандемия и вынужденная самоизоляция не заставили его пересмотреть свои приоритеты.

«Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии "ничегонеделания", само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле», — высказался артист.

В этот период актер задумался о возвращении на подмостки и вновь вышел на сцену со спектаклем «Кинастон» — постановкой, в которой ранее блистал Максим Матвеев.

«Со мной произошло примерно то же, что с Кинастоном: ты просто перестаешь делать хоть что-то. А поскольку я не большой любитель выпивать и забросил всякие эксперименты со своим сознанием, никакого альтернативного выхода не нашел, кроме как вернуться в театр, признаться, не без удовольствия», — отметил Юрий.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать, не является ли актер сексистом. Этот резонанс был особенно неожиданным, ведь Чурсин всегда держался в стороне от громких сплетен и предпочитал не распространяться о своей личной жизни. Единственное, что можно было о ней узнать, — это редкие высказывания актера о семейных ценностях, его строгом отношении к изменам и теплых вечерах с женой Анной и сыновьями Богданом и Филиппом.

«Просто мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины. И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. Безусловно, и для женщины важна самореализация, но это относится к личности, а не к половой принадлежности. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина», — объяснил актер.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Как живет Юрий Чурсин сегодня


Чурсин продолжает активную работу в кино и театре. В 2024 году он снялся в нескольких фильмах, сыграв главные роли в лентах «Атом», «В плену надежды», «Детокс» и «Этерна».

Кроме того, актер гастролирует по стране со спектаклем «Эмигранты» и выступает в театре «Современник» в постановке «Двое на качелях». Интересно, что до него эти роли исполняли Кристина Орбакайте и Кирилл Сафонов, но после их эмиграции на сцену вышли Чурсин и Татьяна Бабенкова.

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