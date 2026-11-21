21 ноября 2026, 13:16

Актриса Наталья Рудова похвалила певиц Ольгу Бузову и Seville

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Актриса Наталья Рудова поделилась музыкальными впечатлениями и рассказала, на концертах каких артистов ей удалось побывать в последнее время. Среди выступлений, которые особенно запомнились звезде, оказались шоу Димы Билана, Элджея, Seville и Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Рудова отметила, что каждый из этих концертов оставил у неё положительные эмоции. Особенно актриса выделила выступления Seville и Бузовой, назвав их невероятным и очень ярким событием. При этом Наталья подчеркнула, что всегда старается поддерживать друзей и коллег, которые занимаются музыкой и приглашают её на свои мероприятия.





«Дима Билан, Леха Элджей, концерт очень классный был, Seville просто был невероятный концерт. На Оле Бузовой была — это был очень крутой концерт, она молодец! Все мои друзья, кто обращается, всегда поддерживаю. Считаю, что это незазорно», — отметила актриса на VK TUSA.