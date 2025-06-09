Звёздный адвокат Краснов высказался о ВИЧ-статусе Киркорова
Адвокат Краснов назвал ВИЧ-статус Киркорова клеветой
Российский врач-терапевт Андрей Звонков, прославившийся проставлением диагнозов отечественным звёздам, допустил, что причиной резкого похудения Филиппа Киркорова может быть ВИЧ-инфекция. Никаких доказательств он при этом не привёл.
Общественная Служба Новостей узнала у адвоката Дмитрия Краснова, не может ли эта ситуация стать поводом для иска за клевету со стороны певца.
Эксперт подчеркнул, что постановка диагноза человеку, без ознакомления с его историей болезни, является признаком непрофессионализма и отсутствия врачебной этики.
«Это клевета, по сути, данный доктор не может подтвердить свои слова никак документально и выносит вердикт, что артист болен ВИЧ-инфекцией. Разумеется, за клевету и информацию, которая порочит честь и достоинство человека, согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ, может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до 2 лет», – пояснил Краснов.Также адвокат добавил, что заявление было сделано врачом в публичном поле, за что может последовать более жёсткое наказание.
В заключение собеседник издания отметил, что у Киркорова есть все основания, чтобы подать в суд на оклеветавшего его врача.