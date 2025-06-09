Звёздный адвокат Краснов высказался о ВИЧ-статусе Киркорова

09 июня 2025, 15:47

Адвокат Краснов назвал ВИЧ-статус Киркорова клеветой

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Российский врач-терапевт Андрей Звонков, прославившийся проставлением диагнозов отечественным звёздам, допустил, что причиной резкого похудения Филиппа Киркорова может быть ВИЧ-инфекция. Никаких доказательств он при этом не привёл.





Общественная Служба Новостей узнала у адвоката Дмитрия Краснова, не может ли эта ситуация стать поводом для иска за клевету со стороны певца.



Эксперт подчеркнул, что постановка диагноза человеку, без ознакомления с его историей болезни, является признаком непрофессионализма и отсутствия врачебной этики.





«Это клевета, по сути, данный доктор не может подтвердить свои слова никак документально и выносит вердикт, что артист болен ВИЧ-инфекцией. Разумеется, за клевету и информацию, которая порочит честь и достоинство человека, согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ, может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до 2 лет», – пояснил Краснов.