«Самый страшный аттракцион»: Елена Перминова исполнила мечту детей в Париже
Модель Елена Перминова с детьми и возлюбленным посетила Диснейленд в Париже
Елена Перминова поделилась впечатлениями от семейного отдыха во Франции. Звезда подиума отправилась в город любви вместе с детьми и молодым избранником. В личном блоге она рассказала, что исполнила мечту сыновей и дочери — отвела их в Диснейленд.
«Бегали сломя голову с одного аттракциона на другой, ели чипсы и мороженое, кричали на горках. Но самый страшный аттракцион, который имитирует свободное падание, не напугал нас так, как нам гарантировали», — заверила многодетная мама.Она радовалась возможности взглянуть на Париж с новой стороны — вне рабочего времени, а также понаблюдать за счастливыми лицами детей. Единственное, что огорчило ее во время поездки, — это сильный ветер, который не дал насладиться летним теплом.
Напомним, сейчас 38-летняя модель встречается с коллегой по цеху Тарасом Романовым, который младше ее на десять лет. В прошлом году она развелась с отцом своих детей, бизнесменом Александром Лебедевым.