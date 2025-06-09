«Самый страшный аттракцион»: Елена Перминова исполнила мечту детей в Париже

09 июня 2025, 15:23

Модель Елена Перминова с детьми и возлюбленным посетила Диснейленд в Париже

Елена Перминова (Фото: Телеграм/lenaperminova_official)

Елена Перминова поделилась впечатлениями от семейного отдыха во Франции. Звезда подиума отправилась в город любви вместе с детьми и молодым избранником. В личном блоге она рассказала, что исполнила мечту сыновей и дочери — отвела их в Диснейленд.







«Бегали сломя голову с одного аттракциона на другой, ели чипсы и мороженое, кричали на горках. Но самый страшный аттракцион, который имитирует свободное падание, не напугал нас так, как нам гарантировали», — заверила многодетная мама.