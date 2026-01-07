Билан записал песню в дуэте с нейросетью
Дима Билан записал песню «Границы» с вокалом нейросети Снегурочки
Российский певец Дима Билан записал песню совместно с нейросетью. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Накануне вечером артист опубликовал в соцсетях отрывок из нового клипа «Границы», снятый по одноименной песне. Исполнитель отметил, что записал ее в дуэте с нейросетью под псевдонимом Снегурочка. Она отвечала за женский вокал, а Билан — за мужской.
«Для нас это по-настоящему волнительный момент. Потому что мы пошли туда, где еще не было готовых формул, такое в мире делается впервые: соединяется виртуальный образ и живой вокал, искусственный интеллект и абсолютно настоящие эмоции», — заметил Билан.По его словам, песня «Границы» была создана с помощью «интуиции и желания попробовать». Она рассказывает о чувствах и расстояниях, смелости выйти за внутренние рамки. Автором слов и музыки выступила Саша Комович, креативным продюсером — Тата.