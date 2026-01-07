Алина Загитова намекнула на помолвку
Фигуристка Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце в своем телеграм-канале. Снимок она сделала во время отдыха на горнолыжном курорте.
23-летняя спортсмена выложила серию фотографий, где катается на сноуборде и посещает ресторан. Подписи к снимкам она не оставила.
Ранее сообщалось, что Загитова устроила конкурс для хейтеров после дерзкой фотосессии. Девушка решила сыграть на опережение и с юмором отреагировать на волну критики в свой адрес.
