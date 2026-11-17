17 ноября 2026, 13:56

Новогодний концерт Стаса Михайлова может принести более 20 млн рублей

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов станет главным музыкальным гостем новогодней ночи в одном из московских ресторанов. Встретить 2027 год под хиты артиста поклонники смогут за весьма внушительную сумму: стоимость взрослых билетов составляет от 100 до 160 тысяч рублей, а детских — от 70 до 110 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».