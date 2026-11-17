Билеты до 160 тысяч рублей: стало известно, сколько миллионов принесёт концерт Михайлова
Стас Михайлов станет главным музыкальным гостем новогодней ночи в одном из московских ресторанов. Встретить 2027 год под хиты артиста поклонники смогут за весьма внушительную сумму: стоимость взрослых билетов составляет от 100 до 160 тысяч рублей, а детских — от 70 до 110 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Организаторы обещают гостям не только выступление популярного певца, но и полноценную праздничную программу. В стоимость билета включены ужин от шеф-повара, концерт кавер-группы, DJ-сеты, а также подарки от ресторана и его партнёров.
Особое внимание уделено меню вечера. Гостям предложат чёрную и красную икру, оливье с раковыми шейками, холодец с крабом и первую фалангу краба. Среди горячих блюд заявлены голубцы с лангустинами и несколько других вариантов. К праздничному столу также подадут шампанское.
Согласно проекту интерьера заведения, ресторан рассчитан на 203 посадочных места. Если все места будут заняты, а билеты реализованы по заявленным ценам, потенциальная выручка от новогоднего вечера может превысить 20 миллионов рублей.
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